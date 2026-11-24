A Bagnarola, questa mattina – martedì 24 novembre – è stata una giornata speciale per tutti i bambini e le bambine.

Il Presidente del Comitato di Zona, Matteo Cantoni, attraverso un post social ha descritto l’iniziativa: “Oggi è stata una mattina davvero speciale e indimenticabile per i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia di Bagnarola! Con il naso all’insù e gli occhi pieni di meraviglia, hanno vissuto la magica esperienza del cinema sferico: un viaggio immersivo che ha regalato stupore e curiosità. Voglio ringraziare di cuore a nome di tutto il quartiere la famiglia Zattoni-Capiozzo, che con grande generosità ha reso possibile questa splendida iniziativa. Nelle nostre scuole si costruisce il presente e il futuro della comunità, e esperienze come questa per i nostri bimbi fanno davvero bene al cuore! Ancora grazie alla famiglia e a tutto il corpo docente per il prezioso lavoro quotidiano che fanno per un luogo così importante”.

Immagini estrapolate dal post social