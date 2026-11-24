Una gara ad armi pari e senza mai un padrone. Nel finale la decidono gli episodi, la Magika è più fortunata e vince 61-56.

Primo quarto

Primo quarto di totale equilibrio, le due squadre si rispondono colpo su colpo e il vantaggio non supera mai i due punti di margine. Solo la bomba di capitan Capucci nel finale lascia un piccolissimo margine alla Buena Onda, il primo periodo termina 14-10.

Secondo quarto

Nel secondo quarto il copione non cambia: la Buena trova al massimo un +6 con la tripla di Ortega, ma Castel S. Pietro rientra prontamente e si riporta anche in vantaggio. Negli ultimi minuti si segna solo dalla lunetta, tanti i falli spesi da entrambe le squadre. Una magia di Capucci chiude il quarto sul 34-29 per la Buena.

Terzo quarto

Nel terzo quarto le ragazze toccano al massimo il +7, ma non riescono a scappare ulteriormente. Un gioco spezzettato dai tanti falli commessi, e ancora una volta sono i tiri liberi a decidere il punteggio finale. La Magika è cinica e non si scompone, mantenendosi a contatto in una gara ancora senza padrone, 47-43 con un solo quarto da giocare.

Ultimo periodo di tensione ed equilibrio che permane, a cinque minuti dalla fine il tabellone dice ancora +5, ma a quel punto arriva il parziale delle padrone di casa che si rifanno avanti. La gara diventa sporca e il pallone si fa pensante, le ragazze non trovano più la via del canestro e Castello chiude i conti con i tiri liberi del +5 a 30 secondi dalla fine.

Termina 61-56 una gara difficile per le ragazze che trovano la prima sconfitta stagionale.