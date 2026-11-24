Identità marinara, promozione della destinazione e nuove aperture
Il Consorzio si appresta alla conclusione d’anno con nuovi progetti per quello che verrà.
Lunedì 30 novembre, intanto, è in programma presso il Museo della Marineria di Cesenatico, l’Assemblea annuale dei soci del Consorzio Cesenatico Bellavita, un appuntamento che segna l’avvicinamento a un importante traguardo: nel 2027 il Consorzio celebrerà15 anni di attività al servizio della promozione turistica della destinazione.
La scelta del Museo della Marineria come sede dell’Assemblea non è casuale. Con questa iniziativa il Consorzio intende esprimere il proprio sostegno al percorso di candidatura della tradizione della vela al terzo a Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, contribuendo a sensibilizzare e coinvolgere il sistema imprenditoriale turistico locale.
Durante l’incontro è previsto un intervento del Dott. Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria e project leader della candidatura, che illustrerà il percorso intrapreso e le opportunità per il sistema turistico di Cesenatico e della Romagna.
La valorizzazione del patrimonio storico e culturale rappresenta una leva strategica per rafforzare il posizionamento turistico di Cesenatico, distinguendola nel panorama delle destinazioni balneari attraverso la sua autenticità, le sue tradizioni e la sua identità marinara.
2027: quindici anni di promozione condivisa
Nato nel 2012 da un’idea di Giuseppe Ricci, che ha coinvolto il primo gruppo di 10 albergatori che hanno costituito il nucleo fondante, Cesenatico Bellavita si appresta a celebrare quindici anni di investimenti, collaborazione tra imprese e promozione della destinazione sui mercati italiani e internazionali.
Un percorso che ha dimostrato come la capacità di fare sistema possa tradursi in opportunità concrete per le imprese alberghiere e in una maggiore visibilità per l’intero territorio. In 15 anni sono stati investiti oltre 2 milioni di euro in promozioni e attività di marketing sul nome della destinazione; di questo importante valore il 30 – 40% è costituito da contributi regionali previsti dai progetti di aggregazione della Legge 4.
I risultati del 2026 testimoniano la solidità del progetto: oltre 600.000 euro di fatturato camere generato dalle richieste del portale, con una media di 20.000 euro per ogni hotel, 30.000 richieste di preventivo e 100.000 euro investiti in attività di web marketing. A questi si aggiungono oltre 60.000 euro di contributi regionali a fondo perduto ottenuti nel corso dell’anno a sostegno delle attività promozionali.
Cinque nuovi hotel per crescere insieme
In occasione del quindicesimo anniversario, il Consorzio ha deciso di aprire le porte a cinque nuove strutture alberghiere, con l’obiettivo di ampliare la rete, coinvolgere nuove energie imprenditoriali e rafforzare la capacità promozionale della destinazione.
L’anniversario non vuole essere soltanto un momento celebrativo, ma un’occasione per rilanciare il progetto e coinvolgere altri albergatori che condividano la volontà di investire in una strategia comune di sviluppo turistico.
Nel corso dell’assemblea saranno presentati il bilancio delle attività di marketing del 2026 e il piano promozionale per il 2027, con uno sguardo rivolto alla competitività delle imprese, alla valorizzazione delle peculiarità del territorio e al consolidamento della presenza di Cesenatico sui mercati turistici nazionali e internazionali.