La valorizzazione del patrimonio storico e culturale rappresenta una leva strategica per rafforzare il posizionamento turistico di Cesenatico, distinguendola nel panorama delle destinazioni balneari attraverso la sua autenticità, le sue tradizioni e la sua identità marinara.

Durante l’incontro è previsto un intervento del Dott. Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria e project leader della candidatura , che illustrerà il percorso intrapreso e le opportunità per il sistema turistico di Cesenatico e della Romagna.

La scelta del Museo della Marineria come sede dell’Assemblea non è casuale. Con questa iniziativa il Consorzio intende esprimere il proprio sostegno al percorso di candidatura della tradizione della vela al terzo a Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO , contribuendo a sensibilizzare e coinvolgere il sistema imprenditoriale turistico locale.

2027: quindici anni di promozione condivisa

Nato nel 2012 da un’idea di Giuseppe Ricci, che ha coinvolto il primo gruppo di 10 albergatori che hanno costituito il nucleo fondante, Cesenatico Bellavita si appresta a celebrare quindici anni di investimenti, collaborazione tra imprese e promozione della destinazione sui mercati italiani e internazionali.

Un percorso che ha dimostrato come la capacità di fare sistema possa tradursi in opportunità concrete per le imprese alberghiere e in una maggiore visibilità per l’intero territorio. In 15 anni sono stati investiti oltre 2 milioni di euro in promozioni e attività di marketing sul nome della destinazione; di questo importante valore il 30 – 40% è costituito da contributi regionali previsti dai progetti di aggregazione della Legge 4.

I risultati del 2026 testimoniano la solidità del progetto: oltre 600.000 euro di fatturato camere generato dalle richieste del portale, con una media di 20.000 euro per ogni hotel, 30.000 richieste di preventivo e 100.000 euro investiti in attività di web marketing. A questi si aggiungono oltre 60.000 euro di contributi regionali a fondo perduto ottenuti nel corso dell’anno a sostegno delle attività promozionali.