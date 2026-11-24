Più tutele sul lavoro e ai centri antiviolenza

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la CGIL Forlì Cesena rilancia il proprio impegno per rafforzare i centri antiviolenza, contrastare le molestie nei luoghi di lavoro e sostenere l’autonomia economica e abitativa.

I dati diffusi dai centri antiviolenza del territorio indicano il lavoro enorme che svolgono queste strutture. A Forlì, da inizio anno al 16 novembre, 336 donne si sono rivolte al Centro Donna, 207 per situazioni di maltrattamento. A Cesena, nei primi nove mesi del 2026, il Centro Donna e Centro Antiviolenza ha seguito 133 donne. Nel Rubicone, lo Sportello antiviolenza ALBA ne ha accolte 53 nel 2025. A livello nazionale, l’Istat stima che 1,9 milioni di donne abbiano subito almeno una molestia a sfondo sessuale sul lavoro nel corso della vita.

Nel 2025, in Italia, quasi 40.000 delle 58.405 dimissioni volontarie convalidate nel periodo tutelato della genitorialità hanno riguardato lavoratrici madri. Il 79% delle motivazioni indicate dalle madri riguarda le difficoltà di conciliare il lavoro con la cura dei figli.

«Quando una lavoratrice lascia il posto perché i turni sono incompatibili con la cura dei figli o perché i servizi mancano, è sempre una sconfitta. Tra il 2019 e il 2025 nella nostra provincia abbiamo perso circa 5.100 occupate, il 6,1%», dichiara Maria Giorgini, segretaria generale della CGIL Forlì Cesena. «Nel privato non agricolo le lavoratrici guadagnano in media 8.250 euro l’anno meno degli uomini, un divario del 31%. Quando in famiglia si decide chi prende un congedo, riduce l’orario o rinuncia al lavoro, spesso la scelta cade su chi guadagna meno. Nel tempo questo pesa sul reddito, sulla carriera e sulla pensione. E per chi vuole uscire da una situazione di violenza, poter pagare un affitto con il proprio stipendio può fare la differenza.»

«Per questo il contrasto alla violenza riguarda anche ciò che contrattiamo ogni giorno, dalla stabilità del lavoro ai salari, dagli orari alle tutele per chi segnala una molestia. Chiediamo un impegno maggiore alle associazioni datoriali e a chi guida le imprese. Gli impegni presi ai convegni sulla parità devono valere anche al tavolo della trattativa, quando si organizzano i turni o si interviene di fronte a una segnalazione. Altrimenti è pink washing. Servono anche investimenti pubblici nei servizi di cura, nel diritto alla casa, nei centri antiviolenza e nelle case rifugio. L’autonomia si costruisce prima che arrivi l’emergenza, mettendo le persone nelle condizioni di scegliere», prosegue Giorgini.

Come sindacato confederale, proseguiamo il lavoro con le Consigliere di parità provinciali, i Comuni, a partire da Forlì e Cesena, e i tre distretti socio sanitari, per sostenere i centri antiviolenza e coordinare gli interventi sul territorio. Con i servizi antiviolenza di Forlì, Cesena e del Rubicone parteciperemo al bando “Donne e lavoro” per sostenere i percorsi di autonomia economica e lavorativa.

Le oltre trenta sedi della CGIL Forlì Cesena in provincia sono già ogni giorno luoghi sicuri. Rafforziamo la formazione di operatrici e operatori degli sportelli sindacali e di delegate e delegati, affinché una vittima di molestia o violenza di genere trovi ascolto riservato e possa essere orientata, nel rispetto delle proprie scelte, verso i centri antiviolenza, le Consigliere di parità o i servizi di AUSL Romagna. Per chi subisce molestie o violenze sul lavoro, il protocollo regionale prevede un percorso gratuito di ascolto e sostegno psicologico nei consultori familiari.

Continueremo le assemblee nei luoghi di lavoro con esperte ed esperti, dando più spazio anche alla violenza digitale. Secondo l’Istat, poco più della metà delle molestie sessuali rilevate fuori dal lavoro nell’indagine 2022–2023 è avvenuta attraverso email, chat o social. «Abbiamo fatto molto per far emergere le molestie e costruire una rete di ascolto. Sul digitale c’è ancora moltissimo da fare», conclude Giorgini. «C’è il rischio che le molestie continuino nelle chat aziendali e la diffusione di immagini intime senza consenso può avere conseguenze anche sul lavoro. Occorre parlarne nelle assemblee, fare educazione al rispetto e al consenso con ragazze e ragazzi e chiedere alle piattaforme di assumersi la responsabilità per i contenuti misogini che contribuiscono ad amplificare.»