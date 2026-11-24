Bongiorno e Pestelli in visita a Caviro: focus su vigneti, agrivoltaico ed economia circolare

Il vice sindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno e il consigliere regionale Luca Pestelli hanno visitato il sito produttivo forlivese del Gruppo Caviro, la cooperativa agricola e vitivinicola che riunisce circa 11.500 viticoltori e cantine socie in otto regioni italiane, con una superficie complessiva di oltre 36mila ettari di vigneti.

Ad accompagnare i due amministratori sono stati Riccardo Nascé, responsabile del settore agroalimentare e pesca di Confcooperative Romagna Estense, e il vicepresidente di Caviro Stefano Lazzarini, insieme a Sara Pascucci e Riccardo Maraldi, responsabili rispettivamente della comunicazione e dell’enologia della cooperativa.

Al centro della visita il ruolo del gruppo nell’economia del territorio forlivese e romagnolo. Caviro, oltre a essere una delle principali realtà italiane del settore vinicolo, opera anche nel campo dell’economia circolare e delle energie rinnovabili attraverso la controllata Caviro Extra.

L’attività comprende il recupero degli scarti della filiera vitivinicola e agroalimentare, come vinacce e potature, che vengono trasformati in prodotti ad alto valore aggiunto, fertilizzanti naturali ed energia termica ed elettrica.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’impianto di agrivoltaico avanzato realizzato nella struttura forlivese. Si tratta, secondo quanto riferito dal gruppo, del più grande impianto italiano di questo tipo installato su un vigneto: conta oltre 1.300 pannelli ed è progettato per integrare la produzione di energia con quella agricola, contribuendo alla protezione delle colture e al miglioramento delle rese.

«Caviro rappresenta un esempio di valorizzazione del lavoro non soltanto come fattore di produzione, quanto anche come espressione del legame tra l’attività di impresa, la comunità e il territorio»

hanno dichiarato Bongiorno e Pestelli. «Un risultato che nasce dal coinvolgimento della propria base sociale di viticoltori e cantine locali e dal percorso circolare di recupero dei sottoprodotti e della materia, che è motivo di orgoglio per la nostra comunità».