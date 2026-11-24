Maltempo, vento forte e mare agitato: allerta gialla sulla costa romagnola

Vento forte e mare agitato in arrivo sulla costa romagnola. La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo gialla per mercoledì 25 novembre, valida dalla mezzanotte fino alle 24.

A Cesenatico e lungo il litorale sono previsti, dal pomeriggio, venti di burrasca da sud-est con velocità comprese tra 62 e 74 chilometri orari, con possibili raffiche più intense. Il mare sarà agitato, soprattutto nel settore centro-settentrionale.

Per l’intera giornata sono attese anche precipitazioni diffuse, con possibili temporali nella seconda parte della giornata. L’allerta segnala inoltre il rischio di fenomeni localizzati di ingressione marina ed erosione del litorale, legati alle condizioni del mare sotto costa.

La situazione sarà da seguire soprattutto nelle ore pomeridiane, quando è previsto il rinforzo dei venti.