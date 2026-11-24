Gatteo, il 25 novembre una camminata e un reading contro la violenza sulle donne

Mercoledì 25 novembre il Comune di Gatteo propone due appuntamenti aperti alla cittadinanza per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: una camminata nel centro storico al mattino e uno spettacolo teatrale la sera. Entrambi sono a ingresso libero.

Al mattino la camminata nel centro storico

Il ritrovo è alle 10 al Parco XXV Aprile, da dove partirà la camminata «Passo dopo passo uniti contro la violenza». Lungo il percorso sono previste letture, testimonianze e canti.

L’iniziativa è organizzata da CGIL SPI con l’Istituto Comprensivo di Gatteo, CTM Academy e Voce Amaranto APS, con il patrocinio del Comune. In caso di pioggia, l’appuntamento si svolgerà nell’aula magna della scuola media.

La sera il reading di Virginia Risso

Alle 21 l’Oratorio San Rocco ospiterà «Ballate femministe del terzo millennio», reading teatrale di e con Virginia Risso, in collaborazione con Sillaba.

Lo spettacolo intreccia poesia, letteratura, cronaca, articoli di giornale, dichiarazioni e sentenze dei tribunali per raccontare con ironia e poesia le parole e le idee che ancora condizionano le donne, i loro corpi, le loro scelte e la loro libertà. Al centro anche la violenza che può cominciare da una battuta o da un giudizio, prima ancora di manifestarsi in forme più esplicite.

Risso è attrice, autrice e regista teatrale, diplomata in Accademia di Arti Drammatiche e tra le fondatrici di Teatro al Femminile. Tra i suoi lavori figurano EMANCIP(H)ATE e I dialoghi della Vagina. Durante la serata sarà presente lo Sportello Antiviolenza ALBA, che illustrerà i servizi di ascolto e sostegno attivi sul territorio.

«Il 25 novembre non deve essere solo una data sul calendario ma un momento di riflessione profonda», dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Bolognesi. La giornata, spiega, unirà il cammino con scuole, associazioni, sindacato e cittadini all’ascolto del reading, per ricordare che la violenza può manifestarsi anche attraverso parole quotidiane e normalizzate.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” al numero 0541 932377.