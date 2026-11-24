Pirata della strada in via Magellano: urta un’auto in sosta e fugge nella notte

L’appello social dei proprietari dopo l’impatto notturno: sull’asfalto restano i frammenti della carrozzeria che permettono di risalire al modello esatto.Sotto la lente un’Audi A4 S line nera prodotta tra il 2013 e il 2016 con la parte anteriore sinistra gravemente danneggiata

Ha centrato in pieno un’auto regolarmente parcheggiata lungo la strada, poi ha ingranato la marcia e si è dileguato nel buio senza lasciare alcun recapito né tantomeno un biglietto sul parabrezza. È caccia al pirata della strada a Cesenatico, protagonista nella notte appena trascorsa di un incidente in via Magellano che ha lasciato sul selciato non solo i danni alla vettura colpita, ma anche una scia di indizi decisivi per la sua identificazione.

La ricostruzione e i dettagli della vettura ricercata

A lanciare l’allarme attraverso i canali social sono stati gli stessi proprietari del veicolo danneggiato, che hanno raccolto e analizzato i pezzi di plastica e carrozzeria rimasti sull’asfalto dopo l’urto. Incrociando i codici e le forme dei frammenti recuperati sul luogo dell’impatto, è stato possibile tracciare un identikit preciso del mezzo responsabile della collisione.

Si tratta di un’Audi A4 S line di colore nero, un modello riconducibile agli anni di produzione compresi tra il 2013 e il 2016. A seguito del violento scontro, la vettura presenta danni evidenti nella zona anteriore sinistra: nello specifico ha riportato la rottura del paraurti e ha perso sia la griglia del fendinebbia sia la relativa cornice cromata tonda, rimaste proprio sul luogo dell’incidente.

L’appello ai testimoni e alle carrozzerie della zona

L’invito rivolto alla cittadinanza e agli operatori del settore automobilistico della Riviera è quello di segnalare eventuali avvistamenti di un’auto compatibile con questa descrizione, sia in circolazione per le strade del comprensorio sia presso officine e carrozzerie per eventuali riparazioni urgenti.

Allo stesso tempo, i proprietari chiedono a chiunque abbia assistito alla scena o disponga di impianti di videosorveglianza privati puntati su via Magellano e sulle arterie limitrofe di verificare le registrazioni della notte. Un gesto di collaborazione civica che potrebbe rivelarsi determinante per dare un nome e un volto a chi ha scelto di fuggire dalle proprie responsabilità.