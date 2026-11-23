Mercoledì 25 novembre a Gatteo una mattinata all’insegna della riflessione sulla violenza di genere e sui modi per contrastarla.

L’iniziativa che coinvolgerà la scuola media G. Pascoli

L’evento Passo dopo passo: uniti contro la violenza. Letture testimonianze e canti si svolgerà all’interno della scuola media G. Pascoli a partire dalle ore 10 con letture di Voce Amaranto e CTM Academy; letture a cura dei lettori volontari della Biblioteca; interventi a cura di Stefania Bolognesi Assessora alla Cultura, Chiara Delmagno Assessora Politiche Educative, Imelda Lambertini Dirigente scolastica; a seguire canti a cura dei ragazzi delle scuole Mediea, Flash mob e letture a cura di SPI CGIL.

Organizzazione dell’iniziativa SPI CGIL Lega di Gatteo, insieme a Istituto Comprensivo (Scuola Media e Primaria), Voce Amaranto, CTM Academy e Biblioteca (lettori), coreografia a cura di Carta Carta.