Gozzoli lascia il Consiglio Provinciale e chiede di riportare le Province al centro

Cinque anni in Provincia, tra deleghe e territorio

Con il voto di oggi si chiude l’esperienza del sindaco Matteo Gozzoli in Consiglio Provinciale, iniziata cinque anni fa a sostegno del presidente Enzo Lattuca. Lo ha annunciato lui stesso sui social, ringraziando i colleghi del territorio con cui ha lavorato in questi anni.

Nell’ultimo mandato Gozzoli ha seguito le deleghe legate allo sviluppo del territorio. In precedenza si era occupato della viabilità del Cesenate. Definisce l’esperienza «un’occasione di crescita» e di conoscenza di un Ente che, pur dopo una riforma che giudica sbagliata, mantiene un peso concreto per i Comuni, in particolare per quelli più piccoli.

Il nodo della riforma

Il passaggio più netto del post riguarda il futuro delle Province. Gozzoli chiede «una riforma seria» e sostiene che questi enti debbano tornare a essere centrali nella programmazione delle politiche dei territori. La sua proposta include anche il ritorno all’elezione diretta, che oggi manca: la riforma ha infatti trasformato il Consiglio in un organo di secondo livello.

Il messaggio è rivolto anche a chi entra ora in Consiglio. Gozzoli augura buon lavoro al presidente Lattuca e ai nuovi eletti, ricordando che il tema delle Province resta aperto e riguarda da vicino i piccoli Comuni che ne dipendono per servizi e progettazione.