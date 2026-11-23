Rinnovato il Comitato di Sezione dell’ANPI di Cesenatico dopo il congresso del 13 novembre. Il nuovo gruppo presenta diverse conferme, ma anche nuovi ingressi, con un ricambio generazionale che punta a coinvolgere maggiormente i giovani nella vita dell’associazione.

Il nuovo Comitato di Sezione

Il Comitato rinnovato è composto da Giancarlo Alabiso, Antonella Armuzzi, Cinzia Buscherini, Sergio Castagnoli, Matteo Chinni, Claudio Comandini, Bruna D’Onofrio, Gabriel Constantin Fraier, Luca Morellini, Marco Morellini, Francesco Occhipinti, Ettore Pavirani e Mino Savadori.

Il gruppo si è riunito venerdì 20 novembre e ha proceduto all’elezione della nuova presidente: Bruna D’Onofrio, che assume la guida della sezione cesenaticense.

Confermato Claudio Comandini nel ruolo di tesoriere.

Buscherini vicepresidente, il ringraziamento per gli anni alla guida

La presidente uscente Cinzia Buscherini è stata nominata vicepresidente e continuerà a far parte attivamente della sezione.

A lei il Comitato ha rivolto un ringraziamento per la dedizione, l’impegno e la passione con cui ha guidato l’associazione negli ultimi anni, contribuendo a renderla un punto di riferimento sul territorio.

Il ricambio generazionale

Il rinnovo si inserisce nel percorso di ricambio generazionale promosso dall’ANPI a livello nazionale, che individua nella crescita di nuovi dirigenti e nel coinvolgimento delle giovani generazioni una priorità per garantire continuità ai valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana.

L’obiettivo è mantenere viva la memoria storica trasformandola in impegno civile quotidiano. Con il nuovo assetto, l’ANPI di Cesenatico intende proseguire il proprio lavoro come spazio di confronto tra generazioni, aperto al territorio, al dialogo e alle realtà democratiche e antifasciste.