Tornano le proiezioni al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone. La sala accende i riflettori mercoledì 25 novembre con un calendario che propone quattro appuntamenti tra novembre e dicembre, spaziando dal racconto di una vicenda che ha segnato profondamente il Paese alla commedia e al thriller.

La ripartenza coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alle 21 sarà proiettato “Se domani non torno”, film ispirato alla storia di Giulia Cecchettin e tratto dal libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, scritto da Gino Cecchettin e Marco Franzoso. La pellicola affronta il dramma del femminicidio e il percorso del padre Gino, che dalla tragedia familiare ha avviato un impegno pubblico per promuovere una cultura del rispetto per contrastare la violenza di genere. La serata sarà anche un’occasione per riflettere sulle radici culturali di questa forma di violenza.

Gli appuntamenti di dicembre

Il programma proseguirà domenica 13 dicembre alle 18 e lunedì 14 dicembre alle 21 con “Dio ride”, un racconto ambientato nel Seicento che intreccia fede, potere e libertà di pensiero. Al centro della storia frate Leopoldo da Casamacchia dalla predicazione anticonvenzionale, il cui crescente seguito finisce per attirare i sospetti delle autorità ecclesiastiche.

Domenica 20 dicembre alle 18 e lunedì 21 dicembre alle 21 sarà la volta di “Wild Horse Nine”, ambientato in Cile alla vigilia del colpo di Stato del 1973. Due agenti della CIA vengono inviati nell’Isola di Pasqua, dove un incarico apparentemente riservato si intreccia con intrighi politici e questioni personali. Un film che mescola thriller e commedia.

Ultimo appuntamento domenica 27 dicembre alle 18 e lunedì 28 dicembre alle 21 con “Un tranquillo funerale di famiglia”. Una commedia corale che prende avvio dal funerale del patriarca di una famiglia: quello che dovrebbe essere un momento di raccoglimento diventa l’occasione per far emergere segreti, vecchi rancori e rivelazioni inattese.

La rassegna è curata da Sillaba Teatro | Parola, in co-progettazione con il Comune di Savignano sul Rubicone.

Biglietti e informazioni

Biglietto: € 7 intero | € 6 ridotto. Biglietti acquistabili la sera del film al botteghino del Moderno.