Pubblicato l’avviso pubblico rivolto agli operatori delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara

Domande online entro il 30 novembre per fiere, workshop, marketing digitale e pacchetti legati a costa, entroterra e destagionalizzazione.

La programmazione della stagione turistica 2027 entra nel vivo e passa dall’alleanza tra pubblico e privato. Visit Romagna ha pubblicato l’avviso pubblico per cofinanziare i progetti di promozione e commercializzazione delle imprese turistiche delle quattro province romagnole — Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara — mettendo a disposizione un contributo che copre fino al 50% delle spese ammissibili. Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità telematica sul sito istituzionale dell’ente entro il 30 novembre 2026.

L’obiettivo è sostenere gli operatori che investono per rafforzare la presenza della destinazione sui mercati italiani ed esteri, ampliando il bacino di riferimento e lavorando su un’offerta sempre meno legata ai soli mesi estivi.

Chi può partecipare al bando

La misura è aperta alle realtà con sede operativa o unità locale nel territorio della Destinazione Turistica Romagna.Possono candidarsi strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, tour operator, agenzie di viaggio, reti d’impresa,consorzi e aggregazioni di operatori impegnati nella promozione e nella vendita dell’offerta locale. Il meccanismo del cofinanziamento al 50%, entro i massimali stabiliti dal bando, punta a incentivare gli investimenti privati e a favorire collaborazioni tra più soggetti della filiera.

Fiere, digitale e prodotti integrati: i progetti finanziabili

Le risorse sosterranno iniziative da realizzare nel corso del 2027. Nel perimetro degli interventi ammessi rientrano la partecipazione a fiere, workshop e appuntamenti B2B in Italia e all’estero, insieme alle azioni di comunicazione,promozione digitale e marketing mirato sui mercati nazionali e internazionali.

Spazio anche alla commercializzazione di pacchetti e prodotti turistici legati alle eccellenze del territorio: dal mare all’entroterra, passando per cultura, enogastronomia, cicloturismo, sport e benessere. Un’attenzione particolare sarà riservata ai progetti integrati capaci di mettere in rete più ambiti della Romagna e di favorire la destagionalizzazione dei flussi.

Sadegholvaad: «Costruiamo oggi una stagione 2027 competitiva»

«La promozione della Romagna funziona quando istituzioni e imprese lavorano nella stessa direzione», sottolinea il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. «Con questo avviso mettiamo a disposizione degli operatori uno strumento concreto per sostenere gli investimenti sui mercati strategici, valorizzare l’intero territorio,dalla costa all’entroterra, e costruire già oggi le condizioni per una stagione 2027 competitiva e capace di attrarre nuovi flussi turistici, anche al di fuori dei mesi estivi».

I requisiti nel dettaglio, i massimali di spesa e le istruzioni per l’invio online delle domande sono disponibili sul portale www.visitromagna.it.