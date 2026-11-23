Modifiche alla viabilità a Cesenatico in occasione dell’inaugurazione del Presepe della Marineria 2026, in programma domenica 29 novembre alle 17 sul porto canale, con l’accensione del presepe e lo spettacolo aereo di 500 droni.

La Polizia Locale e il Comune hanno predisposto un’ordinanza che introduce divieti di sosta, chiusure al traffico e limitazioni alla circolazione pedonale e ciclabile, per consentire lo svolgimento dell’evento e delle operazioni di sicurezza. Le modifiche entreranno in vigore già dalle 7 di sabato 28 novembre e resteranno attive, in base alle singole disposizioni, fino a domenica sera o al termine delle esigenze organizzative.

Sabato 28 novembre: divieti di sosta e prove dei droni

Dalle 7 di sabato 28 novembre fino alle 10 di lunedì 30 novembre, e comunque fino al termine delle esigenze, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in tutto piazzale della Rocca, dove verranno sistemati i 500 droni pronti per il decollo.

Nella serata di sabato, dalle 22 alle 24, sarà inoltre vietato il transito, anche pedonale, in via Cesenatico, nel tratto compreso tra la Statale 16 e via Cecchini, per consentire le prove di volo dei droni.

Domenica 29 novembre: divieti di sosta dalle 13

Dalle 13 alle 20 di domenica 29 novembre scatterà il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti strade e aree:

Via Mazzini e via Saffi , nel tratto compreso tra via Squero e vicolo Cappuccini, con riserva per i mezzi di polizia, soccorso, emergenza e autorizzati con pass.

Via Cecchini , tra via Negrelli e via Giordano Bruno, con riserva per polizia, soccorso, emergenza, autorizzati con pass e veicoli al servizio delle persone con disabilità.

Via Cecchini , nel tratto compreso tra il civico 35 e via Armellini, con le medesime deroghe.

Parcheggio di via Cecchini a servizio della stazione, riservato ai mezzi di polizia, soccorso, emergenza, autorizzati e veicoli al servizio delle persone con disabilità.

Strade chiuse dalle 14.30

Dalle 14.30 alle 20 di domenica sarà istituito il divieto di transito in via Mazzini e via Saffi, nel tratto tra via Squero e vicolo Cappuccini, fatta eccezione per i veicoli autorizzati, di polizia, soccorso ed emergenza.

Stop alla circolazione anche in via Cecchini, tra via Negrelli e il civico 35, con le deroghe previste per i mezzi autorizzati e quelli al servizio delle persone con disabilità, e in via Cesenatico, nel tratto tra la Statale 16 e via Cecchini.

Nello stesso orario, tra via Squero e via Magrini, in via Mazzini sarà istituito temporaneamente il doppio senso di circolazione. I veicoli che si immetteranno da via Mazzini in via Magrini, o che proseguiranno in direzione Ravenna, dovranno dare la precedenza.

Area dello spettacolo: stop anche a pedoni e biciclette

Dalle 15.30 e fino al termine della manifestazione, previsto intorno alle 19, sarà vietato il transito a pedoni e velocipedi all’interno dell’area dello spettacolo, fino al raggiungimento della capienza autorizzata.

La zona interessata comprende via Armellini, via Moretti, via Giordano Bruno, corso Garibaldi (da via Saffi a vicolo della Torre), piazza Pisacane, via Saffi (da largo Cappuccini a corso Garibaldi), via Mazzini (da via Squero a corso Garibaldi) e via Cecchini, nel tratto dal civico 35 al civico 57.

Il divieto per pedoni e biciclette sarà inoltre esteso all’area compresa tra via Cesenatico e via Cecchini, sempre dalle 15.30 e fino alla conclusione dello spettacolo.

Via Torre Malatestiana: divieto di transito e sosta

Per le prove di volo dei droni, dalle 22 alle 24 di sabato 28 novembre, sarà previsto il divieto di transito, anche pedonale, in via Cesenatico tra la Statale 16 e via Cecchini.

Domenica 29 novembre, dalle 14.30 alle 19 e comunque fino a cessate esigenze, saranno invece istituiti il divieto di transito, anche pedonale, e il divieto di sosta con rimozione in via Torre Malatestiana, dal civico 200 fino al canale che costeggia via Cesenatico e la pista ciclabile che la collega alla bretella della Statale 16.

Rimozione delle biciclette nell’area dello spettacolo

L’ordinanza prevede anche la rimozione dei velocipedi. Dalle 7 di sabato 28 novembre alle 20 di domenica 29 novembre sarà vietata la sosta delle biciclette nei portabiciclette delimitati all’interno dell’area dello spettacolo.

Dalle 14.30 alle 20 di domenica il divieto di sosta con rimozione sarà esteso a tutti i velocipedi presenti all’interno della stessa area.