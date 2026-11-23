Santa Sofia, lite in casa e coltellate alla convivente: arrestato un 46enne per tentato omicidio

Il fatto nella prima periferia, la lite e l’inseguimento

La sera del 22 novembre, nella prima periferia di Santa Sofia, una discussione iniziata dentro casa è proseguita in strada. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna ha cercato riparo nell’abitazione di una vicina, ma l’uomo l’ha inseguita e l’ha colpita più volte con un coltello da cucina di grosse dimensioni.

Soccorsi e ricovero

Alcuni vicini sono intervenuti per primi. Poco dopo sono arrivati il 118 e i carabinieri della stazione di Santa Sofia e del Nucleo radiomobile di Meldola. La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ancora ricoverata. L’arma è stata recuperata e sequestrata.

L’arresto e le accuse

L’uomo, un cittadino cubano di 46 anni, è stato bloccato subito dopo i fatti. Dichiarato in arresto, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì è stato condotto nella locale Casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le accuse sono tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi. Vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.