Allerta meteo gialla oggi in Emilia-Romagna: attenzione alla costa e al transito delle piene nei fiumi

Resta alta l’attenzione lungo la fascia costiera adriatica e nelle pianure centro-orientali dell’Emilia-Romagna per l’intera giornata di oggi, lunedì 23 novembre 2026. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, insieme ad Arpae, ha infatti emesso il bollettino di allerta numero 117/2026, disponendo il codice giallo per criticità costiera e idraulica valido dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di martedì 24 novembre.

Nonostante sul fronte strettamente meteorologico non siano attesi nuovi fenomeni intensi, il territorio sconta ancora gli effetti delle precipitazioni delle ultime ore e l’azione combinata delle maree sull’Adriatico.

Il quadro sulla costa romagnola e ferrarese

Per chi vive e lavora lungo il litorale — dalla Costa romagnola (zona B2) fino alla Costa ferrarese (zona D2) — la sorveglianza riguarda soprattutto lo stato del mare sotto costa e i livelli di marea. Secondo le rilevazioni dei modelli previsionali, il picco di marea mattutino nei settori costieri settentrionali è atteso oltre la soglia di riferimento, toccando 0,93 metri rispetto al limite fissato a 0,80 metri, mentre si registrano valori leggermente più contenuti procedendo verso sud.

Queste condizioni possono innescare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, con particolare esposizione per i tratti più fragili della costa ferrarese e dei lidi ravennati e cesenaticensi. Si raccomanda pertanto prudenza nelle aree portuali, sui moli e nei tratti di arenile non protetti.

Piene dei fiumi in pianura e tenuta dei versanti

Parallelamente al monitoraggio marino, l’allerta gialla per criticità idraulica interessa le pianure centrali e orientali: nello specifico la Pianura bolognese (D1), la Pianura modenese (F1), la Pianura reggiana (F2) e la Pianura reggiana di Po (F3).

In queste aree non è la pioggia odierna a preoccupare, bensì la propagazione verso valle delle piene generate dalle precipitazioni di domenica. Nei corsi d’acqua del settore centro-occidentale sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici con superamenti della soglia 1 e puntuali sforamenti della soglia 2. Anche nella parte più occidentale dei bacini romagnoli non si escludono localizzati rialzi sopra la prima soglia di attenzione, mentre nelle zone collinari e montane già appesantite dall’acqua caduta nei giorni scorsi resta possibile qualche residuo fenomeno franoso sui versanti più fragili.

Tendenza per le prossime 48 ore

Il quadro generale è comunque avviato verso un progressivo miglioramento. Nel bollettino firmato dal Centro Funzionale Arpae e dalla Protezione Civile regionale, la tendenza per le successive 48 ore viene infatti indicata in attenuazione, preludio a un ritorno alla normalità già a partire dalla giornata di domani, martedì 24 novembre, per la quale al momento non risultano attive nuove allerte.