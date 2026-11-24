Adria, la città che ha dato il nome all’Adriatico ma non vede più il mare
Il mare Adriatico porta ancora il nome della città che un tempo dominava le sue rotte, ma da quelle strade oggi l’acqua salata non si vede più. Non è stato il mare a ritirarsi: è stata la terra ad avanzare,centimetro dopo centimetro, fino a trasformare un antico scalo marittimo in un centro dell’entroterra veneto.
Un porto crocevia di navi greche ed etrusche
Oggi Adria si presenta come una cittadina attraversata dai canali e circondata dalla pianura, ma più di 2.500 anni fa la sua geografia era completamente diversa. All’epoca sorgeva direttamente sulla costa ed era uno scalo portuale di primo piano, dove attraccavano navi greche ed etrusche cariche di vasi dipinti. Il peso commerciale e marittimo di questo approdo era talmente riconosciuto nel Mediterraneo antico da legare per sempre il suo nome all’intero bacino marino che bagnava le sue banchine.
Il lento avanzare dei sedimenti del Po
A ridisegnare i confini tra terra e acqua è stato innanzitutto un fattore naturale: la vicinanza con la foce del Po. Il fiume più lungo d’Italia trasporta infatti da sempre grandi quantità di fango e sabbia strappati alle Alpi e agli Appennini. Arrivati allo sbocco in mare, questi detriti si depositano sul fondale e fanno avanzare la linea di costa un pezzo alla volta. Secolo dopo secolo, l’accumulo costante dei sedimenti ha allontanato la battigia e lasciato Adria in mezzo ai campi.
Il canale scavato da Venezia nel 1604 e la sfida con Ferrara
Al lavoro lento del fiume si è poi aggiunta la mano dell’uomo, guidata dagli interessi strategici della Repubblica di Venezia. I detriti trasportati dal Po rappresentavano una minaccia concreta per la laguna veneziana, che rischiava progressivamente di interrarsi. Per scongiurare questo pericolo, nel 1604 Venezia decise di intervenire scavando un canale artificiale per deviare il corso del fiume più a sud. Ufficialmente l’opera serviva a mettere in sicurezza la laguna, ma la nuova traiettoria finì per scaricare il fango direttamente nel porto dei rivali ferraresi.
Oltre venti chilometri tra le case e la spiaggia
La deviazione del corso d’acqua ha innescato l’ultima grande metamorfosi del litorale: nella nuova foce il Po ha iniziato a depositare nuovamente i suoi sedimenti, costruendo un delta completamente nuovo, quello che caratterizza la geografia attuale.
Come mostra la conformazione odierna della costa protesa verso l’Adriatico, l’avanzamento della terraferma ha definitivamente tagliato fuori l’antico porto. Oggi tra il centro di Adria e la spiaggia più vicina corrono più di 20 chilometri: il mare continua a chiamarsi come lei, ma affacciandosi dalla città non si scorge più all’orizzonte.
Fonte: Geostorie_Original