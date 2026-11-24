Italiani diffidenti ma sì agli acquisti
Il 72% degli italiani, secondo un’indagine Udicon-Piepoli, si dicono diffidenti verso gli sconti del Black Friday, tuttavia approfitteranno degli sconti anche per gli acquisti di Natale.
I più diffidenti sono gli under 35, quasi otto su dieci, tuttavia il 64% di loro farà acquisti nella giornata preposta, che quest’anno cade il 27 novembre.
Il 62% è composto dagli over 54 che approfitterà delle offerte, contro il 53% di chi ha tra i 35 e i 54 anni.
Rischio truffe, complice l’ AI
L’intelligenza artificiale sembra proprio interferire anche con il Black Friday.
Secondo il Codacons, infatti, c’è la possibilità che si moltiplichino siti web che imitino perfettamente quelli di grandi catene commerciali, marchi noti, e false recensioni.
I pericoli arrivano anche dal phishing personalizzato tramite social network: i truffatori potrebbero, infatti, avvalersi dell’intelligenza artificiale per inviare messaggi corretti da un punto di vista grammaticale, convincenti e personalizzati, fingendosi corrieri, noti brand o ancora piattaforme di pagamento. L’obiettivo, come sempre, è quello di far cliccare gli utenti in link presenti nel messaggio ed inserire credenziali, informazioni bancarie, dati personali.
La raccomandazione del Codacons: non acquistare attraverso link arrivati tramite whatsapp, sms, e-mail e diffidare di sconti fuori mercato.