Italiani diffidenti ma sì agli acquisti

Il 72% degli italiani, secondo un’indagine Udicon-Piepoli, si dicono diffidenti verso gli sconti del Black Friday, tuttavia approfitteranno degli sconti anche per gli acquisti di Natale.

I più diffidenti sono gli under 35, quasi otto su dieci, tuttavia il 64% di loro farà acquisti nella giornata preposta, che quest’anno cade il 27 novembre.

Il 62% è composto dagli over 54 che approfitterà delle offerte, contro il 53% di chi ha tra i 35 e i 54 anni.