È stata presentata alla Guardia di Finanza una querela nei confronti del comandante della Polizia locale di Cesena, con l’ipotesi di falso ideologico legato ai dati sugli incidenti utilizzati per ottenere l’autorizzazione all’autovelox di via Cervese. Al centro della contestazione ci sarebbe una presunta discrepanza tra il numero di sinistri indicati nella documentazione trasmessa alla Prefettura e quelli effettivamente riscontrati dai querelanti.

La contestazione sui numeri degli incidenti

A presentare l’atto di denuncia-querela è l’Auto Moto Club Romagna, che contesta i dati relativi alla pericolosità del tratto di via Cervese dove è stato installato il dispositivo di rilevamento della velocità, tra Calabrina e Pioppa, nell’area compresa tra via Rio Valle e via Melona.

Il presidente dell’associazione, Luca Ricci, riferisce che, consultando il sistema di registrazione degli incidenti pubblicato sul portale dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio, sarebbero emerse incongruenze nei numeri utilizzati per descrivere la sinistrosità della strada.

157 incidenti contro 11: la differenza contestata

Secondo quanto sostenuto nell’esposto, alla Prefettura di Forlì-Cesena, competente per autorizzare l’installazione degli autovelox fissi, sarebbero stati comunicati 157 incidenti, mentre l’Auto Moto Club Romagna ne avrebbe individuati 11 nello stesso periodo di riferimento.

La verifica riguarda il quinquennio 2017-2021, precedente all’installazione dell’apparecchio. L’associazione ipotizza che nel conteggio presentato per l’autorizzazione siano stati inclusi gli incidenti avvenuti lungo un tratto più ampio della via Cervese, anziché limitarsi alla porzione di strada interessata dall’autovelox.

La differenza tra i due conteggi è uno degli elementi su cui si fonda la querela, che ora dovrà essere esaminata dagli organi competenti.

L’ipotesi di falso e i precedenti giudiziari

L’Auto Moto Club Romagna richiama anche vicende analoghe affrontate in altre regioni italiane, dove, secondo quanto riferito dai legali dell’associazione, sono state formulate ipotesi di reato di falso ideologico e frode in pubblica fornitura nei confronti di aziende coinvolte nella commercializzazione di dispositivi per il controllo della velocità.

L’avvocato Massimiliano Nicolai, che assiste l’associazione, cita precedenti indagini nelle quali sarebbero stati disposti anche sequestri delle apparecchiature.

I ricorsi e il possibile danno per il Comune

La vicenda si intreccia con il contenzioso già avviato davanti alla giustizia civile, dove alcuni ricorsi contro le sanzioni legate all’autovelox sarebbero stati accolti. L’avvocato Giuliano Lelli Mami, che segue i querelanti, prospetta ulteriori annullamenti dei verbali, la disapplicazione del decreto prefettizio e condanne al pagamento delle spese.

Secondo il legale, un eventuale annullamento delle multe potrebbe comportare conseguenze economiche per il Comune di Cesena, chiamato a sostenere i costi delle procedure giudiziarie. Non viene esclusa, inoltre, la possibilità di un successivo coinvolgimento della Corte dei Conti per valutare eventuali responsabilità e danni all’erario.

Comune in attesa degli atti ufficiali

L’Amministrazione comunale al momento non risulta aver ricevuto comunicazioni ufficiali dalla Procura.