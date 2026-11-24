Giovedì 26 novembre il rock di Giorgio Canali inaugura la sedicesima edizione di Across the Movies, rassegna cesenate che intreccia cinema musicale e performance dal vivo. L’appuntamento è alle 21 al Cinema Eliseo, in viale Carducci 7: in programma la proiezione di Con la pioggia dentro, seguita da un concerto intimo del musicista.

Un ritratto lontano dalla nostalgia

Diretto da Matteo Berruto, al suo esordio nel lungometraggio, il documentario segue Canali nella vita quotidiana, tra prove, concerti, viaggi e nuovi progetti. Ne emerge il ritratto di un artista ancora in movimento, diviso fra rabbia e poesia, che ha attraversato la scena indipendente italiana con CCCP, CSI, PGR e il progetto Giorgio Canali & Rossofuoco.

Il film guarda al presente per aprire finestre sul passato. Berruto ha seguito il musicista per quattro anni, raccontandone l’integrità, il disordine e un’attitudine alla vita che, nelle parole del regista, resta inquieta e senza mediazioni. «Non si limita ad essere solo un film biografico», spiega: Con la pioggia dentro vuole raccontare soprattutto un presente «in continua evoluzione e mutamento».

Una serata tra cinema, musica e radio

La serata comincia alle 19.30 nel foyer con un aperitivo a buffet a cura del Cinecaffè. In contemporanea, Uniradio Cesena trasmetterà in diretta dal cinema Across the Radio, con gli studenti del polo Didattico-Scientifico di Cesena. Alle 21 Luigi Bertaccini, dj e giornalista musicale, introdurrà la proiezione; poi Canali salirà sul palco con la chitarra.

La rassegna è progettata da Monogawa e dalla fumetteria Panda Comix, con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission. Il calendario proseguirà il 3 dicembre con Dove passa Paolo, dedicato a Paolo Benvegnù, il 10 dicembre con Broken English, ritratto di Marianne Faithfull, e il 15 dicembre con Iron Maiden: Burning Ambition.

L’ingresso alla serata inaugurale costa 10 euro; è prevista una sola proiezione. Informazioni al Cinema Eliseo: 0547 21520 o 348 0107848.