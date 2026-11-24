Dragaggio porto Cesenatico: l’allarme

Un video ripreso da un cittadino mostra in modo chiarissimo quanto sia rischioso l’ingresso nel porto canale di Cesenatico per i pescherecci. Quando le maree si fanno difficili e il fondale cede, basta un attimo perché il lavoro di un’intera giornata si trasformi in un pericolo concreto per chi va per mare.

Il video del Nonno Lugaro e la pesca a volante

Le immagini riprese da un cittadino documentano con grande evidenza l’ingresso nel porto canale del “Nonno Lugaro”, uno dei pescherecci impegnati nella pesca a volante. Chi conosce questo tipo di attività sa bene che le imbarcazioni lavorano in coppia e che spesso si tratta di due “scafi gemelli” che condividono la rete e l’intera manovra in mare. Il fatto che la ripresa mostri proprio questa unità non significa che il problema riguardi una barca isolata o un episodio sfortunato legato a una singola giornata. Al contrario, la difficoltà di manovra all’imboccatura del porto riguarda l’intera flotta che opera in Romagna e che ogni giorno affronta le stesse condizioni del mare Adriatico. Per chi vive Cesenatico, Milano o Bologna e guarda con affetto a questa riviera, il passaggio delle barche tra i moli è il simbolo vivo di una comunità marinara che resiste. Eppure, dietro quella cartolina che tanti riconoscono a colpo d’occhio su Facebook e Instagram, si nasconde una fatica quotidiana che non ammette distrazioni né ritardi lungo la rotta verso l’ormeggio.

Sicurezza dell’equipaggio e tempi stretti del lavoro

Nel filmato si vede senza alcun dubbio come il peschereccio rischi di restare bloccato proprio all’ingresso del porto canale, con conseguenze che possono mettere a repentaglio la stabilità dello scafo, l’integrità della barca e soprattutto la sicurezza dell’equipaggio a bordo. In mare aperto e all’imboccatura del porto, un’esitazione o un fondale troppo basso possono cambiare tutto in pochi secondi, trasformando un rientro di routine in un’emergenza. A questo si aggiunge il valore del pescato, frutto di ore di lavoro faticoso tra vento, onde e levatacce prima dell’alba. Nella pesca i tempi sono contingentati e vanno rispettati con precisione, perché il pesce fresco ha regole rigide di mercato e di consegna. Se una barca resta ferma o perde la finestra utile per rientrare e sbarcare, non è soltanto l’organizzazione della giornata a saltare: è la paga stessa dei lavoratori che rischia di svanire, colpendo famiglie e imprese del territorio.

Insabbiamento del porto e paradosso delle porte vinciane

Come già segnalato nei giorni scorsi (servizio a questo link), il porto di Cesenatico fa i conti con il problema strutturale dell’insabbiamento, un fenomeno che coinvolge molti porti della costa adriatica a causa del movimento naturale di sabbie e correnti. A rendere il quadro ancora più delicato, però, ci sono le porte vinciane, un’opera fondamentale per la città che svolge una doppia funzione ben nota a chi frequenta la riviera. Da un lato, la chiusura delle “paratie” impedisce al centro storico di Cesenatico di allagarsi durante le mareggiate e le alte maree, proteggendo case, botteghe e passeggiate. Dall’altro lato, proprio la presenza e il funzionamento di questo sistema favoriscono l’accumulo di sabbia nei fondali, riducendo i margini di manovra proprio nel punto in cui le imbarcazioni devono entrare in sicurezza. È un equilibrio delicato tra difesa idraulica dell’abitato e navigabilità del porto canale, che richiede manutenzioni costanti e tempestive per non lasciare i pescatori in mezzo al guado.

Le competenze regionali e i ritardi sul dragaggio

Il dragaggio è un intervento strutturale di grande rilievo che spetta alla Regione Emilia-Romagna, poiché il porto canale rientra tra le infrastrutture di sua competenza. Negli anni passati si era parlato di una stima intorno ai 20 milioni di euro per intervenire su porto, darsena dei pescherecci e vena Mazzarini, anche se sui capitoli legati alla manutenzione e alla riqualificazione del porto canale si sono susseguiti programmi, stanziamenti e progettualità che non hanno trovato una risposta rapida sul campo da Bologna. Fatto sta che l’attesa si è allungata e la sensazione diffusa è che nulla di davvero risolutivo sia stato portato avanti con la continuità necessaria. Nel frattempo i fondali continuano a cambiare e la pressione sulle imbarcazioni cresce, mentre la città osserva e teme che la situazione arrivi a un punto critico. Quanto si potrà rinviare ancora un’opera che serve a tutelare il lavoro, l’economia locale e la sicurezza in mare?