Il suono della tragedia greca sbarca a Villa Torlonia con i Motus

San Mauro Pascoli torna a interrogare il mito classico in chiave contemporanea. Sabato 28 novembre, alle 21, il palco di Villa Torlonia Teatro ospita “It’s not fair to die”, appuntamento fuori abbonamento che arricchisce la stagione 2026/2027 curata da Sillaba Teatro in co-progettazione con il Comune.

Il lavoro porta la firma della compagnia riminese Motus, diretta da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, e rappresenta il terzo ambiente sonoro nato dal percorso di “Tutto Brucia”. Al centro della scena non c’è una narrazione tradizionale, ma una traccia acustica continua che avvolge gli spettatori dentro i temi della guerra, della perdita e della violenza.

La voce di Silvia Calderoni e la chitarra di R.Y.F.

A guidare il pubblico lungo questo attraversamento sono la voce e gli interventi dal vivo di Silvia Calderoni, affiancata dalle musiche originali di R.Y.F., progetto solista di Francesca Morello. L’intreccio tra canto e chitarra elettrica costruisce un crescendo sonoro che dà corpo e respiro alle figure femminili della tragedia greca.

Emergono così le ferite di Ecuba, il grido di Polissena e l’invocazione ai morti di Andromaca. Il suono diventa lo strumento per elaborare il trauma subito e immaginare una possibile metamorfosi verso il futuro, riassunta nella frase chiave dello spettacolo: “La fine del mondo non è che la fine di un mondo”.

Orari e biglietti per lo spettacolo a San Mauro Pascoli

L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre alle 21 negli spazi di Villa Torlonia Teatro, in via Due Martiri 2 a San Mauro Pascoli. Il biglietto intero costa 15 euro, oltre ai diritti di prevendita, ed è acquistabile online sul circuito Liveticket (con possibilità di utilizzare anche 18app e Carta del Docente). Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 370 3685093 oppure l’indirizzo email spettatore@sillaba.org.