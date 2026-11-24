Cesenatico, Area Ex Nuit dalla notte al giorno

Il futuro dell’area dell’ex Nuit torna al centro della cronaca. Ciò è dovuto all’intervento dell’architetto Giovanni Lucchi (studio Archit), quindi una voce competente sull’argomento. Sul futuro dell’area c’è un percorso di idee partecipato che ha portato anche ad una visita all’area nelle scorse settimane. Nell’intervento di Lucchi si legge quanto segue.

“L’area deve avere un senso urbanistico”

“L’area ove sorgeva la famosa discoteca Nuit, ora di proprietà comunale, è in attesa di una sua definizione urbanistica. Il Comune, complice le prossime elezioni, ha convocato i cittadini per un percorso partecipato. Alla fine sarà sempre il consiglio comunale a decidere. Come ebbe a dirmi Tinin Mantegazza, un uomo colto, l’area deve avere una funzione che abbia un senso urbanistico. Chi dal canale va verso mare arriva in Piazza Cavallotti, di fatto uno slargo, per procedere poi in piazza Costa. Da Piazza Costa è necessario creare un percorso fino ad arrivare alla piazza ex nuit e poi finire alla piazza Pantani già Maconi”.

“Un mercato coperto vista mare”

“Un senso di continuità – aggiunge l’architetto – di camminata urbana, per cui l’area deve essere piazza, una piazza sopraelevata affinchè chi la vive all’orizzonte veda il mare, sopraelevata con sotto un parcheggio, con la presenza sul lato della via Venezia di un edificio d’architettura stretto, lungo, alto perpendicolare al mare; un volume puro dove i vuoti vetrari sono preminenti sulle parti opache, un edificio nodale in cui al piano terra creare una galleria con un mercato coperto, dove spendere tempo a leggere, comprare e mangiare, con ai piani superiori un centro congressi modulare e versatile anche per grandi numeri e in copertura un roof-garden con una serra fotovoltaica e un belvedere sul mare aperto alla città, con un servizio bar e ristorante. Nella piazza sopraelevata con vista sul mare la presenza di una grande fontana perché Cesenatico vive di acqua, acqua per la pesca, acqua nel canale leonardesco, acqua nella vena Mazzarini, acqua nel molo”.