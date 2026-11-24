Controllo straordinari
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, finalizzato principalmente alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose, al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti e degrado urbano. Il servizio, attuato in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si è concluso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di 9 persone, in particolare:
- due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcoolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici compresi tra l’1,23 g/l e l’1,53 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida;
- un uomo, per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” poiché, controllato nei pressi di un centro commerciale in atteggiamento sospetto, veniva trovato in possesso di circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e denaro contante per circa 130 euro, ritenuto provento di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale;
- tre uomini, per “falsità materiale commessa da privato” poiché, sottoposti a controllo, esibivano una carta d’identità elettronica contraffatta, che sono state sottoposte a sequestro penale;
- un giovane, cittadino tunisino, per “furto aggravato”, poiché sorpreso a rubare super alcolici all’interno di un esercizio pubblico. Nella circostanza il ragazzo, risultato sprovvisto di documenti validi per il soggiorno sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” ed invitato a presentarsi presso l’autorità di P.S. per regolarizzare la propria posizione. La refurtiva, recuperata dai carabinieri, è stata restituita al legittimo proprietario;
- un giovane, cittadino afgano, per “violazione di domicilio”, poiché sorpreso all’interno di un’abitazione privata, senza il consenso del proprietario. Nella circostanza, il ragazzo, risultato irregolare sul territorio nazionale e destinatario dell’ordine di allontanamento emesso dall’Autorità di P.S., è stato denunciato anche per “inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale”;
- una donna, per “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale” poiché, controllata nei pressi di un giardino pubblico, si fiutava di esibire un proprio documento di identità nonché di fornire le proprie generalità.
Violazioni amministrative e segnalazioni
Nel corso del servizio, sono state contestate a due automobilisti la violazione amministrativa della “guida in stato di ebbrezza alcoolica” poiché, alla guida delle proprie autovetture, sono risultati positivi al controllo dell’etilometro avente un tasso alcolemico al di sotto della soglia penale. Le patenti di guida sono state ritirate e i veicoli affidati a persona idonea alla guida.
Infine sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, un giovane e due uomini che, controllati in aree verdi e luoghi di ritrovo, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo “hashish” e “eroina”, del peso complessivo di circa 6 grammi, sequestrate amministrativamente.