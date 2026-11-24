Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti , finalizzato principalmente alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose, al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti e degrado urbano. Il servizio, attuato in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si è concluso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di 9 persone , in particolare:

Violazioni amministrative e segnalazioni

Nel corso del servizio, sono state contestate a due automobilisti la violazione amministrativa della “guida in stato di ebbrezza alcoolica” poiché, alla guida delle proprie autovetture, sono risultati positivi al controllo dell’etilometro avente un tasso alcolemico al di sotto della soglia penale. Le patenti di guida sono state ritirate e i veicoli affidati a persona idonea alla guida.

Infine sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, un giovane e due uomini che, controllati in aree verdi e luoghi di ritrovo, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo “hashish” e “eroina”, del peso complessivo di circa 6 grammi, sequestrate amministrativamente.