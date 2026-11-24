Terzo e ultimo appuntamento dedicato all’intrattenimento e alla leggerezza. Giovedì 26 Novembre presso il Circolo Arci Borella di Cesenatico 222 alle ore 20,30, è di scena ROMAGNA SOLATIA, spettacolo comico di cabaret tra appennino e riviera di e con Giampiero Pizzol con il mitico personaggio di Fra Godenzo da Montecucco ( da Zelig Off )

Fra Godenzo da Montecucco

Giampiero Pizzol trova nella Riviera romagnola la sua fonte di ispirazione, ma da qui prende il volo per una divertente panoramica dell’Italia intera. In questi interventi comico-cabarettistici raccoglie monologhi e sproloqui tipici di alcuni suoi personaggi comici, vicende reali e surreali viste attraverso la lente dell’umorismo.

Lo spettacolo infatti è una vera valanga di battute che scende dai monti dell’Appennino col passo del simpatico frate di Montecucco che trae dal suo repertorio comiche vicende e dalla sua borsa oggetti surreali. Frate Godenzo da Montecucco, direttamente da Zelig Off, dove ha duettato con Claudio Bisio, è il personaggio dell’attore forlivese che ricordiamo presente spesso e volentieri in tante rassegne di cabaret, ma anche in piazze e cortili per le caratteristiche popolari di questo personaggio. Giampiero Pizzol, collaboratore e creatore di personaggi comici insieme a Paolo Cevoli e Maurizio Ferrini ha portato il simpatico frate da lui impersonato ospite in alcuni programmi televisivi come Zelig e altri programmi RAI oltre a numerosi interventi radiofonici. Dunque una salutare e benefica pioggia di risate può scrollarci di dosso il peso e lo stress dei tempi moderni.

Giampiero Pizzol è attore, regista e scrittore di testi e sceneggiature, con particolare interesse per il teatro musicale, comico, sacro e per ragazzi. Per il cabaret, dopo il premio Walter Chiari ‘94, porta il personaggio comico del Frate di Montecucco a “Zelig Off” nel 2004 e ad altri programmi Radio e TV. Per il teatro per ragazzi elabora oltre cinquanta fiabe teatrali per varie compagnie italiane e straniere tra cui I Musicanti di Brema, vincitore del Premio ETI Stregatto 2004.

Con il compositore Alessandro Nidi crea opere in musica come A piedi scalzi-Edith Stein, Teresa de Jesus, la Rosa Bianca, C’era una orchestra ad Auschwitz.

Vince il Festival del Teatro Sacro con Il Vangelo visto da un cieco nel 2009 e nel 2011 con Lazzaro vieni dentro. Oltre trenta pubblicazioni e altrettanti testi teatrali per varie compagnie sono attraversati dalla sua vena inconfondibile che unisce il comico al fantastico. Fonda insieme ad altri artisti l’ensamble Compagnia Bella con cui collabora attualmente.

Foto d’archivio.