Si apprende, da quanto postato sul profilo Facebook “Sei di S.Angelo di Gatte se…”, che alcuni operai stanno lavorando senza alcun tipo di sistema di sicurezza.

La segnalazione

“Ci lamentiamo (giustamente) ogni giorno per i morti sul lavoro! E poi vedi questi operai della fibra attaccati su ad una scala in vetta ad un palo SENZA NESSUN SISTEMA DI SICUREZZA. Non si indossa il caschetto. Non c’è legatura della scala al palo. E cosa ancor più importante non c’è nessuna fune di sicurezza che protegge da cadute accidentali. Quando succede la disgrazia, ricordiamoci che la colpa è sempre principalmente dell’operaio”.

Foto estrapolata dal post di facebook