Presepe della Marineria, domenica l’inaugurazione con 500 droni: cambia la viabilità a Cesenatico

Cesenatico si prepara all’accensione del Presepe della Marineria 2026, in programma domenica 29 novembre. Per la cerimonia, che quest’anno sarà accompagnata da uno spettacolo con 500 droni, il Comune ha predisposto un piano straordinario per regolare traffico e sosta. Le modifiche entreranno in vigore da sabato 28 novembre e resteranno attive fino a lunedì 30 novembre.

Lo spettacolo sarà visibile lungo entrambe le aste del Porto Canale. Per consentire gli allestimenti e le prove tecniche, oltre a garantire la sicurezza del pubblico atteso nell’area del Museo della Marineria e lungo il canale, saranno introdotte diverse limitazioni alla circolazione.

Le modifiche alla viabilità di sabato 28 novembre

Dalle 7 di sabato 28 novembre scatterà il divieto di sosta con rimozione in tutta l’area di piazzale della Rocca. Il provvedimento resterà in vigore fino alle 10 di lunedì 30 novembre.

Nella stessa giornata, dalle 22 alle 24, sarà invece chiusa al traffico veicolare e pedonale via Cesenatico, nel tratto compreso tra la Statale 16 e via Cecchini. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione per consentire le prove di volo dei droni.

Domenica 29 novembre: le strade chiuse e i divieti

Le modifiche più consistenti sono previste per domenica, giorno dell’inaugurazione.

Dalle 13 alle 20 sarà vietata la sosta, con rimozione, in via Mazzini e via Saffi, nel tratto tra via Squero e vicolo Cappuccini. Il divieto interesserà anche via Cecchini, nei tratti compresi tra via Negrelli e via Giordano Bruno e tra il civico 35 e via Armellini, oltre all’intero parcheggio a servizio della stazione.

Dalle 14.30 alle 20 scatterà il divieto di transito in via Mazzini e via Saffi, tra via Squero e vicolo Cappuccini, in via Cecchini, da via Negrelli al civico 35, e in via Cesenatico, nel tratto tra la Statale 16 e via Cecchini. Saranno consentiti i passaggi dei mezzi di soccorso, dei veicoli autorizzati e dei mezzi al servizio delle persone con disabilità.

Nello stesso orario sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Mazzini compreso tra via Squero e via Magrini. I veicoli che da via Mazzini si immetteranno in via Magrini, oppure proseguiranno in direzione Ravenna, avranno l’obbligo di dare la precedenza.

Accessi pedonali e area dello spettacolo dei droni

Dalle 16.30 sarà vietato l’accesso pedonale dal parcheggio della Rocca a via Cecchini.

Per l’area dell’evento è prevista una regolamentazione degli ingressi dalle 15.30 alle 19. Al raggiungimento della capienza massima stabilita dalla Commissione di Vigilanza scatterà il divieto di transito per pedoni e biciclette nel perimetro delimitato da via Armellini, via Moretti, via Giordano Bruno, corso Garibaldi, piazza Pisacane, via Saffi, via Mazzini e via Cecchini, oltre all’area compresa tra via Cesenatico e via Cecchini.

Dalle 14.30 alle 20 sarà inoltre vietata la sosta delle biciclette all’interno dell’area dell’evento.

Una limitazione specifica riguarderà anche la zona destinata allo spettacolo dei droni: dalle 14.30 alle 19 saranno vietati il transito, anche pedonale, e la sosta in via Torre Malatestiana, dal civico 200 fino al canale che costeggia via Cesenatico, e lungo la pista ciclabile di collegamento con la bretella della Statale 16.

Dove parcheggiare

Il Comune indica alcune aree alternative per chi raggiungerà Cesenatico in occasione dell’inaugurazione. Le aree di sosta sul lato mare saranno tutte disponibili. Sul lato monte viene segnalato il parcheggio dell’ex Bellettini, vicino alla Statale 16.

A disposizione anche il nuovo parcheggio di via Mazzini, adiacente al cimitero cittadino.

Per gli autobus turistici sono previste le fermate di via Gaza per chi arriva da ponente, con possibilità di sosta nel parcheggio a fianco del cimitero. In alternativa si potranno utilizzare le fermate di via Roma oppure quella di via Cecchini, di fronte al supermercato Conad, con sosta nelle aree del parcheggio dello stadio e della piscina.