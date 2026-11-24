Cesenatico, riqualificate due Case dell’Acqua: interventi da 20mila euro a San Giacomo e Madonnina

Sono state completate le opere di riqualificazione di due Case dell’Acqua a Cesenatico, quelle di Largo San Giacomo e di via Etna, nel quartiere Madonnina. Si tratta dei primi due impianti installati sul territorio comunale, che nei giorni scorsi sono stati interessati dai lavori eseguiti da Adriatica Acqua.

L’intervento è costato complessivamente 20mila euro. Le risorse sono state ricavate dagli utili generati proprio dal funzionamento delle Case dell’Acqua, come spiegato dall’amministrazione comunale.

«Ringrazio Adriatica Acque per aver portato a termine queste due riqualificazioni al servizio dei cittadini – ha dichiarato la vicesindaca Lorena Fantozzi –. Queste due casine sono le prime installate sul territorio e avevano bisogno di un intervento importante».

Con i due impianti rinnovati salgono a quattro le Case dell’Acqua presenti a Cesenatico. Lo scorso luglio era stata inaugurata quella nuova nel parcheggio del Polo Scolastico di Villamarina, realizzata con un investimento di 67mila euro, di cui 31mila finanziati attraverso un bando Atersir.