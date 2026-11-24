Giornata contro la violenza sulle donne: a Cesenatico una serata tra musica e camminata solidale

La città si mobilita in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un doppio appuntamento aperto a tutta la cittadinanza. Un’iniziativa pensata per unire cultura, riflessione e partecipazione attiva, ribadendo con forza il rifiuto di ogni forma di violenza di genere e testimoniando la vicinanza dell’intera comunità.

Tra gli eventi ci sarà l’esposizione dei disegni degli studenti presso la Galleria “Il Bragozzo”. In mostra gli elaborati realizzati dagli alunni delle scuole elementari e medie al termine del progetto educativo condotto dall’Ass. Barbablù.

Musica e narrazione al Museo della Marineria

Il programma prende il via alle 18:30 presso la Sala Conferenze del Museo della Marineria con l’evento “Love Songs – Le storie custodite dalle canzoni d’amore”. Un appuntamento che intreccia parole e musica dal vivo per esplorare le sfumature dei sentimenti e delle relazioni attraverso i brani che hanno fatto la storia. Sul palco, la voce narrante di Giorgio Arcari accompagnerà le esecuzioni acustiche del duo Sekreta Edikto (voce e chitarra). L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

La camminata serale e il contributo delle scuole

A seguire, alle 20:30, il piazzale del Museo della Marineria diventerà il punto di ritrovo e partenza per la camminata serale solidale. Un corteo aperto a tutti che attraverserà le vie di Cesenatico per portare nello spazio urbano un messaggio visibile e collettivo di consapevolezza.

Il percorso si concluderà al Palazzo del Turismo, dove sono previsti i saluti istituzionali e un momento di approfondimento affidato ai più giovani. Protagonisti saranno infatti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado di Cesenatico, che presenteranno al pubblico due figure femminili emerse durante i laboratori di sensibilizzazione condotti dalla dottoressa Orlandi della Cooperativa Sociale Akkanto.

A chiudere la serata, un momento di convivialità e calore: i giovani volontari della Croce Rossa Italiana offriranno a tutti i partecipanti una cioccolata calda. Un gesto semplice per suggellare una giornata di memoria, impegno civile e coesione sociale, a cui tutta la popolazione è invitata a prendere parte.