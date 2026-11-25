Un gesto quotidiano, familiare a chiunque salga su un autobus, per lanciare un messaggio potente contro la violenza di genere: premere il pulsante rosso della fermata, trasfigurato per l’occasione in un invito perentorio a dire ‘STOP’ agli abusi.

La campagna di Start Romagna

È questa l’immagine simbolo scelta da Start Romagna per accompagnare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un appuntamento che oggi, mercoledì 25 novembre, si tradurrà in un’agevolazione concreta per tutta l’utenza femminile. Per l’intera giornata di domani, infatti, tutte le donne potranno spostarsi gratuitamente sull’intera rete urbana ed extraurbana gestita da Start Romagna, incluso il traghetto di Ravenna.

L’iniziativa, concepita dall’azienda come un segno tangibile di attenzione verso la comunità, ha raccolto l’adesione convinta dell’intero sistema della mobilità locale con il positivo riscontro di AMR. A viaggiare senza biglietto saranno così anche le passeggere del servizio a chiamata Bussì nel Comune di Cesena, quelle dei vettori della società consortile METE S.p.A. (Coerbus, Sac e Coop Riolo) nel ravennate, e le utenti dei servizi riminesi Valmabass e Concabus, operati da Valmabus, Autoservizi Merli e Coop. La Romagnola.

Una sinergia territoriale che trova la sua esatta corrispondenza visiva nella nuova campagna di comunicazione già visibile sulle pensiline e sui canali social dell’azienda. Sotto il claim “Il rispetto per le donne è la nostra linea”, declinato per ciascuna provincia (Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna), la grafica gioca sul doppio senso tra il percorso dei mezzi pubblici e la rotta etica intrapresa dall’azienda.

Sul fondo giallo brillante si snodano pali e tracciati blu su cui sbocciano petali colorati, metafora di rinascita e speranza, accanto al pulsante di prenotazione della fermata e al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522.

La vera forza del progetto emerge però osservando i quattro manifesti affiancati: le linee grafiche di ogni città si rincorrono e si congiungono senza soluzione di continuità, disegnando un’unica infrastruttura ideale che tiene insieme l’intera Romagna attorno allo stesso impegno civile.