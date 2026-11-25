Oltre l’invisibile: i dati shock sui giovani e le nuove forme di violenza che non sappiamo riconoscere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i dati della “Survey Teen” di Fondazione Libellula fotografano una realtà preoccupante tra gli adolescenti. Ma c’è chi prova a fare educazione, anche attraverso i videogiochi.

Ogni 25 novembre il mondo si ferma per riflettere, ricordare e, soprattutto, per fare il punto su una piaga sociale che non accenna a placarsi: la violenza di genere. Ma per combatterla davvero, è necessario partire dalle fondamenta, ovvero dalle nuove generazioni e dalla percezione che hanno di concetti chiave come il consenso e il rispetto. I dati emersi dall’ultima indagine “Survey Teen” (svolta da Fondazione Libellula su un campione di 1.592 adolescenti tra i 14 e i 19 anni)restituiscono una fotografia tanto nitida quanto allarmante: per moltissimi giovani, i confini della violenza sono ancora estremamente sfocati.

Il consenso, questo sconosciuto: i dati della Survey Teen

La rivelazione più sconcertante riguarda il contatto fisico. Secondo la ricerca, per ben 1 adolescente su 5 (il 20%) toccare qualcuno senza il suo esplicito consenso non è considerato una forma di violenza ( image_0.png ). Un dato che evidenzia una profonda lacuna educativa sul valore dell’inviolabilità del corpo altrui e sulla necessità di un consenso libero e condiviso.

Ma la distorsione delle relazioni non si ferma alla sfera fisica, espandendosi rapidamente anche in quella digitale e psicologica, dove i comportamenti tossici vengono spesso normalizzati o derubricati a “semplice gelosia”. L’indagine rileva infatti che per circa il 40% degli intervistati non costituisce violenza nemmeno controllare di nascosto il cellulare del partner. Quella che a tutti gli effetti è un’intrusione e una forma di controllo digitale e psicologico, viene dunque percepita da quasi la metà dei giovani come un comportamento ordinario all’interno di una relazione.

Questi numeri ci dicono una cosa chiara: la violenza non è solo l’atto estremo e visibile della forza fisica, ma si annida nella quotidianità, nei gesti silenziosi, nell’assenza di rispetto per la privacy e nella sopraffazione psicologica. Se un adolescente non riconosce come “violento” il controllo o il contatto non desiderato, come potrà identificare e rifiutare i segnali di una relazione abusiva in futuro?

Educare con nuovi linguaggi: il videogioco contro gli stereotipi

In un panorama così complesso, sorge spontanea la necessità di trovare nuovi strumenti e nuove strade per parlare ai più giovani, utilizzando i loro stessi codici comunicativi.

Va in questa direzione l’iniziativa di Motorola, che in occasione di questa giornata ha lanciato “Non sono solo parole”, un videogioco educativo pensato specificamente per sensibilizzare sulla violenza verbale e di genere. Nel gioco, l’utente è chiamato a combattere e sconfiggere “mostri” che lanciano stereotipi e frasi violente. Una volta abbattuti, questi mostri si trasformano in fiori, andando a popolare un giardino digitale condiviso, metafora e simbolo visibile dell’impegno collettivo contro la violenza di genere.

Attraverso la gamification, il progetto tenta di scardinare il peso delle parole, spesso sottovalutate ma fondamenta di quella piramide che porta poi alle forme di violenza fisica.

Una sfida culturale che non può aspettare

La Giornata contro la violenza sulle donne del 2026 ci ricorda che, sebbene le leggi e la repressione siano fondamentali, la vera svolta può essere solo culturale. Finché un adolescente su cinque non comprenderà il valore del “no” e il 40% tollererà il controllo sul proprio partner, la strada sarà ancora lunga.

I dati di Fondazione Libellula sono un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Scuola, famiglie, istituzioni e persino il mondo della tecnologia e dell’intrattenimento devono fare rete per insegnare che l’amore e il rispetto non prevedono mai il controllo, l’invasione o il possesso. Perché per fermare la violenza di domani, bisogna iniziare a riconoscerla oggi.

Inoltre, per accompagnare visivamente l’articolo e dare risalto a questa giornata e ai dati analizzati, ecco un’immagine per una campagna social o l’apertura del pezzo, incentrata sulla necessità di abbattere la violenza invisibile e il controllo.

Fonte Torcha