Ultimo concerto a Villa Torlonia: omaggio a Sergio Endrigo a San Mauro Pascoli

Venerdì 27 novembre alle 21 il Teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli ospita Ultimo concerto, una lettura-concerto scritta e interpretata da Nicoletta Fabbri e Dany Greggio. Lo spettacolo prende spunto liberamente da Quanto mi dai se mi sparo?, romanzo pubblicato da Sergio Endrigo nel 1995, e intreccia parole e musica d’autore per riscoprire uno dei volti più sensibili della canzone italiana.

Un viaggio tra parole e canzoni d’autore

Il progetto nasce per riportare al centro dell’attenzione la figura e l’opera di Sergio Endrigo, protagonista della canzone leggera italiana tra gli anni Sessanta e Settanta, capace di unire raffinatezza poetica e riscontro popolare. Con il passare degli anni, la sua voce e quella di altri autori della tradizione musicale nazionale si sono allontanate dai circuiti più battuti dall’industria discografica, ma restano un patrimonio vivo e carico di suggestioni.

Il romanzo e il destino della poesia

Ultimo concerto mette in dialogo i brani più noti di Endrigo con le atmosfere del suo libro del 1995, oggi fuori catalogo e mai più ristampato. Attraverso questo accostamento, la scena osserva il destino della poesia e degli artisti che sanno raccontare, spesso partendo dai margini, quelle sfumature della realtà che rischiano di restare in ombra.

Suono dal vivo e leggerezza in scena

Accanto a Nicoletta Fabbri e Dany Greggio, autori e interpreti dello spettacolo, interviene Franco Naddei con la sonorizzazione dal vivo e la cura del suono. La produzione porta la firma in coproduzione di Cantiere Poetico per Santarcangelo e Sillaba, all’interno della stagione teatrale 26/27 curata da Sillaba Teatro | Parola in co-progettazione con il Comune di San Mauro Pascoli. Il tono scelto guarda ai poeti di ieri e di oggi con discrezione, leggerezza e ironia, quasi a voler ricordare con lo stesso Endrigo che, in fondo, sono solo canzonette.

Orari, biglietti e informazioni utili

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 novembre alle 21 al Teatro di Villa Torlonia, in via Due Martiri 2 a San Mauro Pascoli. Per la stagione Pieno di voci il biglietto intero costa 18 euro e il ridotto 15 euro, mentre per lo spettacolo di Cevoli fuori abbonamento il costo è di 22 euro. Le prevendite sono disponibili su www.liveticket.it, con possibilità di utilizzare 18app e Carta del Docente, mentre per informazioni il pubblico può contattare il numero 370 3685093 o scrivere a spettatore@sillaba.org.