Due tappe internazionali in una settimana

Visit Romagna non si ferma. Dopo il lavoro di consolidamento sui mercati nazionali, la destinazione porta gli operatori dell’incoming romagnolo su due piazze strategiche: prima Venezia, poi Monaco di Baviera. L’obiettivo è dichiarato: rafforzare il posizionamento della Romagna all’estero, trovare nuovi affari per le imprese del territorio e spalmare i flussi turistici su tutto l’anno, non solo sui mesi estivi.

Venezia, la BITESP tra esperienze e nuove tendenze

Il primo appuntamento è in corso a Venezia, dove si svolge la IX edizione della Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, in programma il 25 e 26 novembre. Quattordici operatori dell’incoming romagnolo, tutti aderenti al Programma di promo-commercializzazione 2026, incontrano oltre cento buyer nazionali e internazionali. Cercano pacchetti personalizzati, proposte di viaggio fuori dai soliti schemi, esperienze autentiche legate ai territori.

Il workshop si affianca a un’area espositiva e a un fitto calendario di convegni. I temi spaziano dal turismo attivo e sportivo al wellness, dal lifestyle al segmento MICE, fino all’innovazione dell’offerta. Tra le novità di quest’anno c’è BITESP Open, una piattaforma di promo-commercializzazione attiva tutto l’anno, pensata per mantenere vive le relazioni d’affari anche dopo le giornate della fiera.

Durante l’inaugurazione, la direttrice di Visit Romagna Chiara Astolfi ha messo al centro il concetto de “La Romagna per tutte le stagioni”. Dalla costa all’entroterra, dalle città d’arte ai borghi, dall’enogastronomia al benessere, il messaggio è che il territorio ha motivi di viaggio per dodici mesi. Nel discorso è rientrato anche il progetto A SPASS Discover Romagna by Bus, riprogrammato per il 2027.

Monaco di Baviera, dove il mercato tedesco pesa di più

Concluso l’appuntamento veneziano, la promozione si sposta in Germania. Giovedì 3 dicembre, all’Hotel Maritim di Monaco, si tiene il Workshop B2B ITW Monaco, organizzato da Comitel & Partners con il sostegno di Visit Romagna. Undici operatori regionali incontreranno quaranta buyer provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Slovenia e Repubblica Ceca. La destinazione avrà un’area espositiva dedicata, dddove presenterà le novità di prodotto e il calendario degli eventi 2027.

La scelta del mercato tedesco non è casuale. Nel 2025 l’Emilia-Romagna ha registrato oltre 14,1 milioni di pernottamenti di turisti stranieri, con una crescita del 7,9% rispetto all’anno precedente. La Germania è il primo mercato internazionale per spesa turistica nella regione, con una quota del 17,7% secondo i dati del Tourism Data Hub regionale, costruiti sulle transazioni Mastercard.

Il 2027 è già in lavorazione

Lo sguardo, però, va già oltre. È aperto un nuovo avviso per il Programma di promo-commercializzazione 2027 della Destinazione Turistica Romagna, rivolto alle imprese con almeno una sede operativa nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Possono candidarsi imprese singole, consorzi, cooperative turistiche, associazioni temporanee d’impresa e reti dotate di personalità giuridica.

Scadenze e modalità di adesione

La prima finestra si chiude il 30 novembre 2026. Il programma punta a far conoscere le località e le loro attrattive, ma anche a favorire la vendita concreta di soggiorni, servizi ed esperienze. Chi arriva dopo può comunque entrare: le domande presentate entro il 15 giugno 2027 permetteranno di partecipare alle attività del secondo semestre, con un’integrazione dell’elenco degli aderenti.

Il quadro, insomma, è quello di una strategia che cerca di ridurre la dipendenza dalla stagione estiva e di rendere la Romagna una destinazione da scegliere anche in autunno e in inverno. Venezia e Monaco sono i primi due passi di questo percorso.