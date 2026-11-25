Cesenatico, la ruota panoramica chiude la stagione con una donazione alla CCILS

Il gesto di Manuel Rambelli a fine stagione

Si chiude nel segno della solidarietà la stagione estiva 2026 della ruota panoramica di Piazza Costa. Manuel Rambelli, imprenditore forlivese titolare dell’attrazione alta oltre 40 metri che dal 2017 anima e illumina l’area accanto al grattacielo, ha consegnato una donazione in denaro a Fiorella Casali, presidente di CCILS Cesenatico.

La cooperativa sociale è attiva sul territorio per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Alla consegna ha presenziato anche l’assessora al Turismo del Comune di Cesenatico, Gaia Morara.

Un appuntamento che si ripete

Il contributo, per ora la cifra è un mistero, non è una sorpresa. Rambelli rinnova infatti un appuntamento benefico ormai consolidato, che si ripete a ogni fine stagione da diversi anni. Lo spettacolo e il divertimento restano al centro dell’attrazione, ma accanto ci sono gesti concreti verso la comunità locale.

Perché conta per la comunità

Nelle cronache dell’estate la ruota viene ricordata come una presenza da cartolina, con le luci che si accendono sul lungomare. Dietro, però, c’è anche la scelta di destinare risorse a chi fatica a trovare lavoro. È un modo semplice e diretto di far girare l’economia del territorio, senza grandi proclami.