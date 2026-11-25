Giornata di maltempo in Emilia-Romagna giovedì 26 novembre, con piogge diffuse, temporali, venti forti e possibili criticità lungo la costa. In vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche, è stata diramata una nuova allerta meteo di colore giallo.

Piogge intense e rischio idraulico

Le precipitazioni interesseranno l’intero territorio regionale, con quantitativi più significativi sull’Appennino centro-occidentale. Nella prima parte della giornata non si escludono rovesci e temporali, mentre dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni.

Le piogge potranno provocare localizzati movimenti franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori. Possibili anche piene ordinarie nei fiumi del settore centrale della regione, con eventuali superamenti della soglia 1.

Vento forte e mareggiate lungo la costa

Particolare attenzione anche al vento, con raffiche di burrasca moderata da sud-ovest, comprese tra 62 e 74 chilometri orari, e possibili intensificazioni sui rilievi centro-orientali e lungo il crinale appenninico centro-occidentale.

Lungo il litorale sono attese condizioni del mare che potrebbero favorire fenomeni di ingressione marina ed erosione della costa, soprattutto nel tratto centro-settentrionale dell’Emilia-Romagna.

Le raccomandazioni per pescatori e stabilimenti balneari

In vista del peggioramento, viene raccomandato alle cooperative dei pescatori e alle associazioni nautiche diportistiche di adottare tutte le precauzioni necessarie per mettere in sicurezza imbarcazioni ed equipaggi.

Tra le misure indicate figurano il rinforzo degli ormeggi, il potenziamento della sorveglianza in banchina, l’attivazione di collegamenti radio con l’Autorità marittima e il costante aggiornamento sulle condizioni meteorologiche.

Indicazioni anche per le cooperative dei bagnini e i titolari delle concessioni demaniali lungo la costa e nelle aree portuali, chiamati a mettere in sicurezza strutture e attrezzature. Dovrà inoltre essere impedito l’accesso delle persone nelle zone maggiormente esposte al rischio di allagamenti e inondazioni.