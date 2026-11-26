La demolizione nell’area del Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone, è entrata nel vivo. Eco Demolizione Rimini ha pubblicato sui social un video che documenta le operazioni di abbattimento del fabbricato, destinato a lasciare spazio alla nuova configurazione del polo commerciale.

Le immagini mostrano il cantiere in azione e segnano una delle fasi più visibili del progetto di trasformazione dell’area, che cambierà volto con nuovi negozi, ristorazione e spazi esterni.

+++ IL VIDEO +++

Al posto dell’outlet nuovi negozi e parcheggi

L’intervento riguarda il fabbricato del Rubicone Fashion Outlet, una struttura di circa 7mila metri quadrati che sarà demolita. Al suo posto è previsto un parcheggio da 312 posti auto, con pavimentazione permeabile, pensata anche per favorire il drenaggio delle acque piovane.

La demolizione rientra nel più ampio progetto di riqualificazione promosso da Klépierre, che interessa la zona sud-occidentale del centro commerciale, nell’area dei parcheggi di fronte a MediaWorld.

Arriva Primark, previste 12 nuove attività

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova area commerciale con 12 attività, tra cui Primark, e cinque nuovi punti di ristorazione. L’intervento punta a ridisegnare gli spazi del Romagna Shopping Valley, con una maggiore attenzione anche alla fruibilità pedonale.

Previsti inoltre una piazza, percorsi pedonali e ciclopedonali e un’importante componente di verde, con circa 250 nuovi alberi, per creare zone d’ombra e migliorare la vivibilità degli spazi esterni.

Il progetto e i tempi

La trasformazione del centro commerciale di Savignano sul Rubicone comprende anche un impegno economico da parte di Klépierre a sostegno del centro storico: 300mila euro nell’arco di cinque anni, destinati a iniziative di rivitalizzazione e attività organizzate dal Comune.

Il completamento dell’intervento è previsto nel 2027. Intanto, con la demolizione dell’outlet, il progetto comincia a prendere forma concretamente, ridisegnando una delle principali aree commerciali della Romagna.