Il Comune affida la bonifica dell’amianto abbandonato vicino a una scuola
Il Comune di Cesenatico ha affidato alla ditta Eco Facciate Srl, con sede a Cesena, l’intervento straordinario di smaltimento delle lastre di amianto abbandonate su un terreno di proprietà comunale, accanto a un edificio scolastico.
Il problema e la segnalazione
Il provvedimento nasce da una segnalazione arrivata all’ente: lastre di amianto accatastate sul terreno di un edificio scolastico. L’obiettivo dichiarato è mettere in sicurezza l’area e ridurre al minimo il rischio di contaminazione, affidando lo smaltimento a una ditta autorizzata.