Natale a Casa Barrocci: 25 eventi gratuiti a Sant’Angelo di Gatteo

Nel paese le tombole sono una tradizione che passa di generazione in generazione. Quest’anno, però, i volontari dell’Associazione Il Palio dei Barrocci hanno deciso di costruirci intorno qualcosa di più grande: un calendario di venticinque appuntamenti, quasi tutti a ingresso libero, che occupa l’intero periodo tra l’Immacolata e l’Epifania. Si chiama Natale a Casa Barrocci e vuole animare la frazione con musica, spettacoli e pomeriggi di gioco, aperti tanto a chi ci vive quanto a chi arriva da fuori.

La serata di apertura: albero, casetta e coro

Si comincia lunedì 7 dicembre alle 20, con l’accensione del grande albero e delle luminarie. Subito dopo apre la casetta di legno di Babbo Natale, pensata per i più piccoli, che possono consegnare la propria letterina direttamente sul posto. Per chi ha dubbi sulla scrittura, c’è l’Elfa Barroccina a dare una mano.

Alle 20.30, sul sagrato della chiesa, si esibisce il coro gospel The Marching Saints, trenta voci dirette da Luca Crisafulli. Nell’attesa, un angolo ristoro offre castagne e vin brulé. Se il tempo non collabora, il concerto si sposta nella sala teatro sopra il Caffè Divino.

Le tombole, dall’8 dicembre al Gran Finale

Le tombole partono martedì 8 dicembre alle 16 nel salone parrocchiale di via Giuseppe Dossetti, e si gioca anche il giorno di Natale. Il montepremi è ricco, con televisori da 55 pollici tra i premi. Per la gara di pasticceria serve la prenotazione, mentre per il resto basta presentarsi. Il Gran Finale è fissato per domenica 17 gennaio 2027 alle 15.30.

Bambini e famiglie fino alla Befana

Il programma per i più piccoli è la vera novità di questa edizione. La vigilia di Natale, giovedì 24 dicembre, arrivano gli artisti di strada con i loro numeri di giocoleria, e i bambini possono salutare Babbo Natale nella sua casetta. Giovedì 31 dicembre alle 17 si festeggia il Capodanno dei bambini, con conto alla rovescia e brindisi prima di cena. Giochi e laboratori proseguono fino a sabato 2 gennaio, quando viene esposta la maxi calza della Befana. Gli organizzatori promettono altre sorprese da svelare man mano che le date si avvicinano.

Informazioni pratiche

L’ingresso è gratuito e la prenotazione serve soltanto per la gara di pasticceria. Per aggiornamenti si seguono le pagine social del Barrocci Festival, oppure si scrive a info@paliodeibarrocci.it o si chiama il 338 9171439.