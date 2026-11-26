Una flotta che cambia pelle

Il quadro dei mezzi

A fine 2025 Start Romagna contava 584 autobus, che nel corso dell’anno hanno percorso oltre 20,6 milioni di chilometri tra i bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Di questi, 260 sono a metano, 213 diesel, 28 ibridi metano-elettrici e 83 elettrici. La quota dei mezzi a basso impatto è passata dal 91% al 96% nel corso del 2025. Va precisato che la percentuale si riferisce all’intera flotta aziendale e non solo al bacino forlivese-cesenate.

Elettrici e filobus in forte crescita

Il dato più netto riguarda l’elettrico. Nel 2025 autobus elettrici e filobus hanno percorso 1.429.770 chilometri, contro i 564.842 del 2024: un aumento di oltre il 150%. L’obiettivo dichiarato è avvicinarsi ai 2 milioni di chilometri nel 2026. Parallelamente, l’azienda ha avviato la dismissione progressiva dei mezzi Euro V-EEV, sostituiti da veicoli di ultima generazione, anche a metano, che secondo la società contribuiscono a ridurre le emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti.

Gli investimenti in arrivo

Nel 2026 sono già entrati in servizio otto nuovi autobus: cinque a metano e tre diesel Euro VI Step E. Nei prossimi due mesi se ne aggiungeranno altri undici a metano e sette elettrici. Il rinnovo, insomma, non è un progetto lontano ma un cantiere che procede.

Il trasporto pubblico come questione politica

Il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, collega i numeri a una riflessione più ampia. «Competere con l’auto privata diventa una priorità che unisce giustizia ambientale e giustizia sociale», ha dichiarato, sottolineando che un solo autobus può togliere dalla strada fino a 40 automobili. Corsini insiste anche sul versante economico: il trasporto collettivo, sostiene, è uno strumento concreto di difesa del reddito delle famiglie. Da qui l’appello a riportare il settore «al centro dell’agenda politica nazionale», con risorse adeguate. Sono affermazioni dell’azienda, che vanno lette come posizione di parte, ma il tema della sostenibilità economica del servizio è reale e riguarda da vicino gli enti locali e il governo.

Nel 2025 Start Romagna ha trasportato oltre 50 milioni di passeggeri. È su questa base che l’azienda chiede di considerare il trasporto pubblico non come una scelta rinviabile, ma come il primo strumento per una mobilità più pulita e meno costosa.