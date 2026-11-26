Partenza lampo e contropiede

Parte bene e non si volta più indietro la Buena Onda, che nel match con Sunrise Rimini al PalaCervia non lascia mai spazio alle avversarie. Le ragazze di coach Fantini aprono con un parziale di 9-0 costruito su contropiedi e pallone che gira veloce, e il vantaggio cresce fino al 17-2. Rimini prova a rientrare nel finale del primo quarto, ma dopo dieci minuti il tabellone dice 21-12 per la Buena.

Il secondo quarto e l’intervallo

Il secondo periodo è quello più difficile da leggere: per quasi cinque minuti il canestro sembra stregato. Poi arrivano due triple di Capucci a sbloccare la situazione e a riaccendere la squadra. Le ragazze continuano a cercare il tiro migliore, si passano la palla con ordine e vanno negli spogliatoi sul 34-16.

Terzo quarto: difesa e serenità

Dopo l’intervallo la difesa diventa un muro. Per sei minuti Rimini non segna, mentre la Buena allunga fino al 44-16. Crescono anche la partecipazione e il gioco di squadra, con tutte le giocatrici a referto. A fine terzo periodo il punteggio è 48-20.

Il riscatto

L’ultimo quarto è sostanzialmente amministrazione. Il merito, però, va al gruppo, che ha saputo reagire alla sconfitta contro Castel San Pietro e ritrovare fiducia in se stesso. Clara Capucci è la migliore in campo con 16 punti, ma la vittoria è corale: 59-31 finale e una squadra che torna a far sentire la propria voce nel campionato di C femminile.

Tabellino parziale: 22-12, 34-16, 48-20, 59-31. Guidi 3, Gori 6, Bertozzi 3, Mordenti 3, Capucci 16, Ortega 5, Biondi 2, Zaccaria 3, Abati 3, Bollini 9, Giorgini 6. All. Fantini.