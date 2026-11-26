Domenica si accende il Presepe della Marineria: la 40ª edizione apre con droni e luci sul Porto Canale

Domenica 29 novembre, alle 17, Cesenatico apre ufficialmente il calendario natalizio con la cerimonia di accensione della quarantesima edizione del Presepe della Marineria. Negli anni l’appuntamento è diventato un richiamo nazionale, e per questo anniversario l’inaugurazione si fa più spettacolare: sul Porto Canale va in scena uno show di luci e droni luminosi della durata di quindici minuti.

Uno spettacolo tra acqua e cielo

Il cuore della serata è una performance artistica ideata da PyroEmotion in collaborazione con il Comune di Cesenatico, intitolata “Dal sogno a un messaggio di pace”. Il racconto si gioca tra acqua e cielo e rende omaggio ai quarant’anni di storia dell’opera.

Il sognatore e le onde che diventano barche

Lo spettacolo segue lo sguardo di un sognatore che osserva il mare. La sua immaginazione trasforma le onde in barche, e le barche in figure luminose. Nel cielo di Cesenatico prendono forma i personaggi della tradizione marinara e della Natività, guidati da una stella.

Poi il viaggio supera i confini della memoria e diventa un messaggio universale di speranza e unione, riassunto nello slogan “Make Art Not War”. È l’idea che, quando un sogno diventa arte, riesca ad attraversare il tempo e a parlare alle nuove generazioni.

Data, orario e luogo

La cerimonia di accensione è fissata per domenica 29 novembre alle 17 sul Porto Canale di Cesenatico.