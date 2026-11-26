Una giornata di festa al Cineteatro Letizia di Sala

Il Natale si avvicina e a Sala sono in programma una giornata di festa e tante iniziative dedicate a grandi e piccini.

Martedì 8 dicembre 2026 il Cineteatro Letizia ospiterà “Salviamo il Natale a Sala – Favola recitata per grandi e piccini”, un appuntamento organizzato dal Comitato di Zona in collaborazione con la Pro Loco Sala.

Il programma prenderà il via alle ore 16, con l’apertura delle iniziative e l’accoglienza dei partecipanti. Alle 16.30 al via con lo spettacolo.

La giornata proseguirà poi, con diversi momenti di festa e convivialità: l’accensione dell’albero di Natale, gli stand gastronomici, il vin brulé e i dolci.

Alle 20.30 spazio anche alla tombola.