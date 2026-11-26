Una giornata di festa al Cineteatro Letizia di Sala
Il Natale si avvicina e a Sala sono in programma una giornata di festa e tante iniziative dedicate a grandi e piccini.
Martedì 8 dicembre 2026 il Cineteatro Letizia ospiterà “Salviamo il Natale a Sala – Favola recitata per grandi e piccini”, un appuntamento organizzato dal Comitato di Zona in collaborazione con la Pro Loco Sala.
Il programma prenderà il via alle ore 16, con l’apertura delle iniziative e l’accoglienza dei partecipanti. Alle 16.30 al via con lo spettacolo.
La giornata proseguirà poi, con diversi momenti di festa e convivialità: l’accensione dell’albero di Natale, gli stand gastronomici, il vin brulé e i dolci.
Alle 20.30 spazio anche alla tombola.
Una giornata all’insegna della solidarietà
L’ingresso sarà a offerta libera e l’iniziativa e il ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna Parrocchiale “A. Fabbri”.
L’appuntamento è quindi per martedì 8 dicembre al Cineteatro Letizia, in via Canale Bonificazione 453, a Sala (Cesenatico) per vivere l’atmosfera del Natale, in compagnia.