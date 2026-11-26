Raffica di furti, stesso modus operandi

Ci vengono segnalati, da più fonti, una serie di furti messi a segno nelle zone di campagna, lontani dalle luci e dal caos del centro abitato.

I furti in abitazione, risalenti agli ultimi giorni, seguono lo stesso schema: i mal viventi, infatti, colpiscono intorno alle 17:30-18:00 quando fuori è già buio e le persone sono ancora al lavoro; questi malviventi sono incuranti anche dei cani. Arrivano dai campi e si introducono all’interno delle abitazioni rompendo il vetro delle finestre; le abitazioni colpite sono sprovviste di allarme e telecamere. Una volta entrati, fanno razzia di ciò che trovano, anche pezzi di valore.