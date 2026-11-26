Raffica di furti, stesso modus operandi
Ci vengono segnalati, da più fonti, una serie di furti messi a segno nelle zone di campagna, lontani dalle luci e dal caos del centro abitato.
I furti in abitazione, risalenti agli ultimi giorni, seguono lo stesso schema: i mal viventi, infatti, colpiscono intorno alle 17:30-18:00 quando fuori è già buio e le persone sono ancora al lavoro; questi malviventi sono incuranti anche dei cani. Arrivano dai campi e si introducono all’interno delle abitazioni rompendo il vetro delle finestre; le abitazioni colpite sono sprovviste di allarme e telecamere. Una volta entrati, fanno razzia di ciò che trovano, anche pezzi di valore.
Fare rete e denunciare
Quanto sta succedendo è quello che purtroppo si riscontra in questo periodo dell’anno, prima delle festività. Anche il 2026 non manca all’appello.
Alla luce di quanto sta accadendo si considera opportuno fare rete con i vicini di casa e le persone care per avere un occhio vigile anche sulle proprietà altrui e segnalare ogni tipo di avvistamento nelle chat dei comitati di quartiere.
Sempre indispensabile di fronte a fatti sospetti chiamare il numero unico di emergenza 112.