“Con molto rammarico, tanta rabbia e tantissimo dispiacere Vi comunico che nel parco “Del Sorriso in Via Cantalupo, ove da qualche anno grazie al lavoro di poche persone e dei Consiglieri del Comitato di zona, riusciamo a creare un evento prenatalizio con Babbo Natale e ad accendere il nostro piccolo ma luminoso albero, è stato rubato il CAVO ELETTRICO che portava la corrente .”

Le precisazioni della Presidente

Il post prosegue:

“Ora, a parte lo spregevole, irrispettoso e a dir poco delinquenziale atto che mette a rischio l’evento vorrei semplicemente fare alcune precisazioni:

1- L’impegno ed il lavoro di tutti i consiglieri è gratuito, noi amiamo il nostro quartiere, per questo, per esempio, qualche domenica fa, insieme ai volontari di Lega ambiente, abbiamo pulito i fossi di Via Cantalupo, Via Brusadiccia e Via Palazzone

2 – Se a Borella, una frazione senza negozi, senza una piazzetta dove socializzare, senza servizi , siamo riusciti ad avere il Parco del Sorriso per i bimbi e gli anziani del quartiere è perché ci siamo battuti e alcuni di noi, per paura che non venisse ultimato è rimasto anche in questa legislatura per accertarsi che venisse completato.

3) – Il Parco non é a disposizione delle persone che, invece di usare la zona per lo sgambamento dei cani (anche per avere quella abbiamo lottato), li lascia scorazzare liberamente lasciando poi gli escrementi nel prato – eppure quando lunedì 23 novembre siamo andate a mettere i cartelli che ci ricordano la violenza sulle donne, nonostante abbiamo cercato di evitare le merde vi garantisco che non ci siamo riuscite!

4) – Il Monumento del parco dei Caduti a Villalta è grazie all’impegno dei comitati di Villalta – IL Mulino e Chi Burdel e il Comitato di zona che è stato ripristinato ed ogni anno possiamo ricordare il Valore dei Nostri Caduti.

Sapete, ci vogliono anni e pazienza per ottenere le cose e un comitato di zona non conta molto, ma non ci siamo mai arresi, ci siamo sempre impegnati molto. Certamente si poteva fare di più ma abbiamo comunque fatto del nostro meglio e quando a marzo finirà il nostro mandato ci auguriamo vivamente, per il bene del paese, che arrivino cittadini che si impegnino come noi e meglio di noi.