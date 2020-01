Sardine a Cesenatico, quasi tutto pronto

Movimento Sardine a Cesenatico? Da quanto trapelato la volontà c’è tutta. La macchina organizzativa del movimento Sardine in movimento di Cesena è in azione insieme a esponenti di Cesenatico. E non pare spaventata dal breve preavviso del passaggio di Matteo Salvini a Cesenatico di domenica 5 gennaio ufficializzato oggi, tre giorni prima. Solo poche settimane fa il movimento Sardine in salsa cesenate ha coinvolto migliaia di persone in piazza del Popolo a Cesena. Ed era al suo debutto. A poche centinaia di metri c’era, come da copione, Matteo Salvini.

A Cesenatico si sta organizzando una stessa manifestazione che trae forza e menti proprio dall’esperienza di Cesena. Da quanto trapelato infatti l’intento è quello di essere dalla parte opposta del leader del Carroccio. Un’opposizione non solo di ideali ma anche di sponde del porto canale. Se Salvini sarà a levante davanti alla Pescheria (una provocazione?) le sardine a Cesenatico vorrebbero andare in zona Squero, lato ponente, dove c’è il traghetto. A un centinaio di metri in linea d’aria da Salvini. Così vicini, ma così lontani.

Al momento della stesura del servizio devono ancora essere chieste e concesse le autorizzazioni alle sardine quindi nelle prossime ore torneremo sull’argomento per dare maggiori informazioni.