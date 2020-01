Salvini e sardine, i volti noti da che parte stanno?

Sono apolitico... abbiamo bisogno di persone che utopicamente possano non essere corrotte, portando avanti un discorso comune a tutti partendo dalla tutela di tutti i cittadini (operai ed imprenditori), controllo degli extracomunitari certo, ma non pensando di fare i razzisti (io non lo sono e odio l’idea). Certamente ci sono persone che hanno speso la loro vita a studiare e fare politica, ma da musicista ho conosciuto alcuni politici e consoli giovani con poca esperienza prendere belle somme in busta paga e dire belle parole campate in aria e mai realizzate. Di qualsiasi gruppo politico siano abbiamo bisogno di persone oneste che purtroppo devono opporsi all’Eden del parlamento italiano, dove tutto è permesso, dove ci sono delle regole che devi rispettare per non essere espulso e automaticamente chi ci entra non vorrebbe più tornare tra i comuni mortali quali siamo noi!

Chicco Capiozzo