Lega a Montalti (Pd): “Oltre le promesse c’è di più?”

Confronto politico a suon di comunicati tra Montalti (Pd) e la combo Sirotti Gaudenti – Farneti (Lega). C’è da dire che fin dal principio questo scambio di vedute per procura è sempre stato basato sui contenuti ed è rimasto nei limiti del confronto politico.

Rifiuti. “Lia Montalti è stata cinque anni consigliere regionale e non si è accorta che c’è un problema rifiuti in Emilia-Romagna. La invitiamo a uscire dall’ufficio e a confrontarsi con certe aziende che non sanno più dove stoccare i rifiuti speciali. I professionisti di settore ci confermano, infatti, che negli ultimi mesi gli impianti rispondono sempre più spesso alle aziende di non poter ritirare questi rifiuti, per cui si deve far riferimento a impianti esteri, con costi esorbitanti. E questo è solo un esempio fra tanti”.

“Montalti propaganda, poi, i numeri della raccolta differenziata (a cui crediamo il giusto), ma evita di spiegare perché a Cesena non sia stata ancora istituita la tariffa puntuale, ovvero lo sconto previsto per l’utente virtuoso, strumento cardine per la diminuzione dei rifiuti indifferenziati pro capite. Eppure la legge regionale che prevede la tariffa puntuale risale al 2015, ma è applicata solo in 48 comuni su 328 (dati Regione)”.