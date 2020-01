Zingaretti a Cesenatico LE FOTO

“In questa campagna elettorale in gioco non c’è il destino di un uomo, di una donna o di una comunità, ma c’è in gioco il futuro di tutti quei bambini che in questo momento stanno nascendo in Emilia Romagna”. Inizia così il comizio politico di Nicola Zingaretti, segretario Pd.

“La nostra terra non è figlia del caso, ma del lavoro, della determinazione e di tutto quello che hanno costruito prima di noi. I diritti prima di tutto – continua Zingaretti – A quel neonato che sta nascendo bisogna dare un’Emilia Romagna ricca, solidale e democratica. Bisogna dare speranza”.

“Gli altri raccontano i problemi, ma la politica è fatta per risolvere i problemi. Matteo Salvini è il migliore politico italiano per parlare di problemi, ma è il peggiore – avendolo visto governare – a risolvere problemi – continua Zingaretti – Non permettiamo ai cittadini di perdere la speranza, è una battaglia dura, ma non facciamo vincere l’odio che rende tutti più insicuri”. Clicca qui per leggere l’attacco della Lega di poche ore fa a Zingaretti.

“Dopo la speranza c’è il merito e la coerenza delle cose dette e fatte. L’Emilia Romagna è un modello di economia e standard di vita che loro vogliono cancellare perchè non sono capaci di eguagliare”.

Infine l’appello: “Il migliore candidato è Stefano Bonaccini, rinnoviamo una stagione di buon governo” (clicca qui per leggere l’articolo del comizio politico a Cesenatico di Stefano Bonaccini).