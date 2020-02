“Mattia prendici per mano e non farci cadere”

Il padre di Mattia Fiaschini lascia un suo commento su facebook (leggi qui l’accaduto). Un commento accorato, commovente, come solo un padre potrebbe fare. “Guardo fuori dall’aereo e cerco il viso sorridente di Mattia fra i colori e fra le nubi di questa alba stupenda che sta ora sorgendo sull’Oceano Indiano. Il nostro Mattia, il Matti di tutti i suoi innumerevoli amici che si è fatto in tutto il mondo, che lo hanno conosciuto, apprezzato e amato. Tra poche ore lo rivedremo, non come lo speravo, di incontrare, entusiasta e pieno di vita, con la frenesia di farmi da guida, se fossi venuto a trovarlo, per portarmi nei suoi luoghi più belli della Australia.

Mattia anche la tua mamma è qui, e sai noi non abbiamo la forza che hai avuto tu nelle tue imprese, per cui ti prego, prendici forte per mano e non farci cadere. Poi andremo a casa tutti insieme, i tuoi fratelli, i familiari e tutti i tuoi amici ti stanno aspettando”.