Supermercati presi d’assalto anche a Cesenatico

Anche a Cesenatico parte la psicosi da Coronavirus. Dopo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, lo stop a manifestazioni ed eventi di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, Cesenatico come il Nord Italia inizia ad avere paura.

Da ieri sera (domenica 23 febbraio) i supermercati sono presi d’assalto: file chilometriche alle casse e scaffali vuoti. E la corsa è appena iniziata…

Ma Coldiretti tranquillizza: “I rifornimenti di frutta e verdura sono garantiti dagli agricoltori in tutte le aree del Paese con i mercati generali all’ingrosso che hanno aperto e funzionano regolarmente, da Milano a Padova fino a Roma. Nel week end si è registrato un aumento della spesa per prodotti alimentari freschi e trasformati stimato tra il 5 e il 10%, secondo il monitoraggio della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica. La crescente preoccupazione – sottolinea la Coldiretti – sembra spingere molti a fare scorte con la sollecitazione delle autorità alla limitazione degli spostamenti per evitare la diffusione del contagio. Anche perché nelle aree già a rischio sono state adottate misure cautelative con la chiusura di negozi e centri commerciali per evitare forme di aggregazione. Tra i prodotti più richiesti – conclude Coldiretti – frutta, verdura e carne ma anche altri alimenti conservabili”.

Se in tante città del Nord anche le messe sono state sospese, a Cesenatico si attendono disposizioni dalla Diocesi. Al momento quindi le chiese sono aperte e le funzioni religiose regolarmente in programma.

Il sindaco informa inoltre che gli incontri della Giunta Gozzoli nei quartieri cittadini di Bagnarola e Sala previsti rispettivamente per lunedì 24 febbraio e mercoledì 26 febbraio, sono stati annullati.

In Regione. Sette nuovi casi di Coronavirus in Emilia Romagna, ma tutti riconducibili al focolaio lombardo. Lo precisa la Regione Emilia Romagna aggiornando i dati dei contagiati, che salgono così a 16. Cinque, di cui quattro lodigiani, sono stati riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma, ricoverati in isolamento al reparto infettivi all’ospedale di Parma e in buone condizioni.

+++L’ORDINANZA COMPLETA DELLA REGIONE+++